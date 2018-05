Fußball: 2018/19 mehr als 300 Europacup-Spiele live bei Dazn

Weltmeister Mertesacker heuert als Experte beim Streamingdienst an – Die Preise für die Kunden werden laut dem Portal nicht erhöht

München – Der Livestreamingdienst DAZN steigt in der kommenden Saison in die Berichterstattung über die Fußball-Europacup-Bewerbe ein und hat sich Fußball-Weltmeister Per Mertesacker als Experten geholt. Dazn wird künftig als Sublizenznehmer von Sky Deutschland etwa 110 Spiele zeigen. Zudem wird der Dienst alle 205 Partien der Europa League übertragen.

Die Preise für die Kunden werden laut dem Portal nicht erhöht. Mertesacker soll nach Angaben von DAZN vom Montag die Top-Spiele begleiten. "Ich möchte in meiner Rolle vor allem authentisch und ich selbst bleiben. Ich möchte meine Gedanken zum Spiel formulieren und meine Sicht auf den Fußball teilen", sagte der 33-Jährige. Der Verteidiger hat nach der Premier-League-Saison seine Karriere bei Arsenal beendet und leitet künftig die Nachwuchsakademie des Clubs aus London.

Die Champions League wird wie berichtet in der neuen Saison in Österreich und in Deutschland nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. 2018/19 übertragen nur der Pay-TV-Sender Sky und Dazn die Spiele. Fans, die alle Partien sehen möchten, benötigen künftig zwei Abonnements.

Sky wird in der kommenden Champions-League-Saison 34 Spiele live sowie 40 Konferenzen senden. Dazn zeigt die übrigen der insgesamt 138 Partien von Europas wichtigstem Club-Bewerb.

Die Europa League wird in Österreich bis inklusive der Saison 2020/21 auf Puls 4 zu sehen sein. Der österreichische Privat-TV-Sender hatte sich im Vorjahr die Rechte weiterhin gesichert. (APA, 28.5.2018)