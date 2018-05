Jakob Calice wird neuer Geschäftsführer des OeAD

Martin Netzer wird Generalsekretär im Bildungsministerium

Wien – Der Generalsekretär des Bildungsministeriums, Jakob Calice, löst am 1. Jänner 2019 Stefan Zotti als Geschäftsführer des Österreichischen Austauschdiensts (OeAD) ab. Das teilte das Ministerium am Montag in einer Aussendung mit. Seine Funktion im Ministerium übernimmt zum gleichen Zeitpunkt Martin Netzer.

Der OeAD ist die heimische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mit einem Budget von rund 65 Mio. Euro werden etwa das Erasmus plus-Programm abgewickelt, internationale Studenten und Forscher in Sachen Fremdenrecht beraten, akademische Kooperationen gefördert und Public-Science-Programme koordiniert.

Calice, ehemaliger Kabinettschef von Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP), war im Ministerium etwa für die Zusammenführung der zuvor in getrennten Ressorts angesiedelten Bildungs- und Wissenschaftsagenden verantwortlich.

Netzer wiederum leitete bereits unter Ex-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) das Kabinett. Später war er in verschiedenen Funktionen im Ministerium tätig und kurzzeitig Co-Direktor des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie), das er nach Problemen bei der Zentralmatura-Generalprobe 2014 verlassen musste. Zuletzt fungierte er im Ministerium als Leiter der Abteilung für Bildungsentwicklung und -Monitoring und verantwortete organisatorisch die Einführung der Deutschklassen. Bis zum Wechsel Calices wird er dessen Stellvertreter. (APA, 28.5.2018)