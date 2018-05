TV- und Radiotipps für Dienstag, 29. Mai

Die Fremde (Ö 1999, Götz Spielmann) Die junge Mercedes reist von Mexiko zu ihrem Freund nach Wien und will ein Drogengeschäft abwickeln. Doch dann wird ihr Kontaktmann verhaftet. Sie steckt in Wien fest und lernt den Taxler Harry kennen. Für ihn, der seit seiner Scheidung sehr zurückgezogen lebt, ist Mercedes das Abenteuer seines Lebens. Bis 2.15, ORF 1

Report 1) Mindestsicherung neu. Live im Studio: ÖVP -Chefverhandler und Klubobmann August Wöginger. 2) Was die Kassenreform bringt. Live im Studio: ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger und SPÖ -Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner. 3) Schwierige Zukunft der Liste Pilz. 4) Bauern in Österreich unter Preisdruck. Bis 22.00, ORF 2

Radiotipps

3.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Mit Recht gegen Folter Das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) kämpft seit zehn Jahren mit juristischen Mitteln gegen Folter. Aktuell wurden Anzeigen gegen den syrischen Geheimdienst eingebracht, das Zentrum geht auch der Foltervergangenheit der neuen CIA-Direktorin Gina Haspel nach. An die erste Anzeige schließt sich jetzt auch Österreich an. Aus diesem Anlass spricht Rainer Rosenberg mit Patrick Kroker, einem der Antifolteranwälte, und mit Hannes Tretter vom Wiener Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte.

Bis 13.55, Ö1

15.00 MAGAZIN

Connected Seit 15 Jahren präsentiert das Vienna-Shorts-Festival VIS Kurzfilme, Animation und Musikvideos und ist dabei zum wichtigsten Kurzfilmfestival in Österreich gewachsen. In seiner Jubiläumsausgabe zeigt sich Vienna Shorts politisch, das Motto lautet "We need to disagree".

Bis 19.00, FM4

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Mit der Gene-Drive-Methode kann die Ausbreitung von bestimmten Genen beschleunigt werden. Damit könnte etwa Anopheles-Mücken ein Gen eingebaut werden, das sie unfruchtbar macht und letztendlich ausrottet. Das Ende von Malaria und ähnlichen Krankheiten oder eher das "Ende der Natur", wie Umweltschutzorganisationen in einem 2016 veröffentlichten Manifest warnten? Und kann Gene-Drive ganze Ökosysteme verändern oder eine Art binnen kürzester Zeit ausrotten? Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeitton Das Ensemble Kontrapunkte präsentiert Werke von Fritz Keil, Manuela Kerer, Dimitris Mousouras, Frederik Neyrinck, Ming Wang und Christoph Renhart. Peter Keuschnig dirigiert. Bis 0.00, Ö1 (Philip Pramer, 29.5.2018)