Keine Juroren aus Österreich bei den Cannes Lions

Wien – Die Juryteams für das diesjährige Werbefestival in Cannes stehen fest. Vertreter aus rund 50 Ländern, darunter erstmals auch Kreative aus Georgien, Nigeria, Kenia und Sri Lanka, bewerten die besten Arbeiten. Der Frauenanteil liege bei 46 Prozent, betonen die Organisatoren.



Aus Österreich wurde dieses Jahr niemand in die Jury berufen. "Die rot-weiß-roten Erfolge im vergangenen Jahr haben bedauerlicherweise nicht gereicht, um Jury-Vertreter aus Österreich entsenden zu dürfen. Daher ist es der ORF-Enterprise als offizieller Festivalrepräsentanz ein großes Anliegen, an die heimische Kreativindustrie zu appellieren und ihre herausragenden Leistungen am Kommunikationssektor im internationalen Bewerb einzureichen. Die Zahl der Einreichungen ist entscheidend für Österreichs Präsenz in Cannes", sagt Oliver Böhm von der ORF-Enterprise.

Die gesamte Liste der Jury-Präsidenten inklusive Biographien steht auf canneslions.com/our-awards/the-juries# zur Verfügung.

Das 65. Cannes Lions International Festival of Creativity findet von 18. bis 22. Juni 2018 in Cannes, Frankreich, statt und das integrierte Lions Health Festival von 18. bis 19. Juni 2018. (red, 28.5.2018)