EU-Außenminister beraten über Iran-Atomdeal

EU und Teheran wollen grundsätzlich an Abkommen festhalten – EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini will weiteres Vorgehen besprechen

Brüssel – Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel zum ersten Mal über das Iran-Atomabkommen, welches die EU nach dem US-Rückzug in ihrer Gesamtheit erhalten will. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, sie wolle über das "gute Treffen" der Signatarstaaten ohne die USA am Freitag in Wien berichten.

Die EU habe schon erste Maßnahmen ergriffen, um ihre wirtschaftlichen Investitionen im Iran zu schützen, sagte Mogherini. Sie wolle nun mit den EU-Staaten das weitere Vorgehen besprechen. Die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) habe bereits zum elften Mal bestätigt, dass der Iran das Atomabkommen voll einhalte, sagte Mogherini.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sagte, der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif habe sie nach dem US-Rückzug angerufen und betont, dass der Iran an dem Abkommen festhalten möchte. Die EU bekenne sich zu dem Abkommen, so Kneissl. Man zeige, dass man Vereinbarungen einhalte.

Dass der Iran die Auflagen des von den USA gekündigten Atomabkommens einhält, hat die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien bereits am Donnerstag in Wien mitgeteilt.

US-Entscheidung

Der Iran hatte Mitte Juli 2015 das Atomabkommen mit den fünf Uno-Veto-Mächten – USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – sowie Deutschland in Wien geschlossen. Anfang 2016 trat es in Kraft. Das Abkommen sieht vor, dass der Iran für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch beschränkt, um keine Atomwaffe bauen zu können. Dafür wurde die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht gestellt. Die USA sind 2018 aus der Vereinbarung ausgestiegen.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warf den USA vor, das Iran-Atomabkommen "kaputtzuschlagen", das "entzieht sich dem normalen Menschenverstand". Asselborn bezeichnete es als unlogisch, dass die USA einerseits mit Nordkorea über dessen Atomprogramm streiten, andererseits das Iran-Atomabkommen aufkündigen. "Wir in Europa wollen nicht, dass der Iran eine Atombombe hat." Asselborn warnte im gegenteiligen Fall vor einem nuklearen Rüstungswettlauf in Ägypten, der Türkei und Saudi-Arabien. (APA, 28.5.2018)