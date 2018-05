Koreanische Popgruppe erstmals an Spitze der US-Albumcharts

Boyband BTS ist Südkoreas erfolgreichster Musikexport

Seoul – Die südkoreanische Boyband BTS hat es als erste K-Pop-Gruppe an die Spitze der US-Albumcharts geschafft. Ihr Album "Love Yourself: Tear" verdrängte am Sonntag "Beerpong and Bentleys" von Hip-Hop-Star Post Malone vom ersten Platz der Billboard 200, berichtete das gleichnamige Musikfachblatt.

"Es ist die erste Nummer eins der siebenköpfigen Gruppe und das erste K-Pop-Album, welches die Liste anführt", erklärte Billboard auf seiner Website. Die für ihr jungenhaftes, hübsches Aussehen und minutiös einstudierte Tanzchoreografien bekannten Stars sind Südkoreas bekanntester und erfolgreichster Musikexport. Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V, Jungkook und Jin sind ein weltweites Phänomen, nicht zuletzt in den Sozialen Medien. Datenanalysten zufolge wurde 2017 nicht einmal US-Präsident Donald Trump so häufig im Kurzbotschaftendienst Twitter erwähnt wie BTS.

Obwohl die Band vor allem koreanisch singt, hat sie Fans in Japan, China, Südostasien und Teilen Südamerikas. Ihr Album "Love Yourself: Her" hatte es im vergangenen Jahr bereits in die Top Ten der US-Album-Charts geschafft. Das Musikmagazin "Billboard" ordnet Alben nach der Anzahl der Verkäufe, Downloads und Streamings. (APA, AFP, 28.5.2018)