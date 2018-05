SPD verlangt in Bamf-Affäre Aufklärung von Merkel

SPD-Vize Stegner: "Merkel drückt sich vor ihrer eigenen Verantwortung. Sie schweigt, tut nichts"

Berlin – In der Affäre um massenhaft zu Unrecht erteilte Asylbescheide in Bremen fordert die SPD die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auf, sich direkt einzuschalten. "Die Kanzlerin muss jetzt endlich dafür sorgen, dass aufgeklärt wird – und sie muss endlich selbst aufklären", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner der "Welt" vom Montag. "Merkel drückt sich vor ihrer eigenen Verantwortung. Sie schweigt, tut nichts und will den Kontrollverlust im Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) aussitzen." Dabei habe Merkel die Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik eigens ins Kanzleramt geholt.

Die politische Verantwortung für die Affäre liege bei der Union, sagte Stegner, da diese seit 13 Jahren das Inenministerium führe. "An dieser Chronologie des Scheiterns hat Frau Merkel erheblichen Anteil." Die Kanzlerin versuche "sich einen schlanken Fuß zu machen" und alle Verantwortung auf Innenminister Horst Seehofer (CSU) zu schieben. "Führungslosigkeit ist das Prinzip Angela Merkel", so Stegner. "Merkel drückt sich vor ihrer eigenen Verantwortung."

In der Bamf-Stelle Bremen sollen mindestens 1.200 fehlerhafte Bescheide erteilt worden seien. Es gibt Vorwürfe nicht nur gegen die zuständigen Beamten, sondern auch gegen Rechtsanwälte, Übersetzer und Ärzte, dass sie gegen Geldzahlungen Verfahren manipuliert hätten.

Sachsen für Seehofers Ankerzentren

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht sich unterdessen für Seehofers umstrittenen Vorschlag zu sogenannten Ankerzentren für Asylwerber stark. Er wolle dabei mitmachen, weil er sich davon schnellere und zügigere Entscheidungen zu Asylbegehren und etwaigen Abschiebungen verspreche, sagte Kretschmer am Montag dem Deutschlandfunk. Er hält es für ratsam, noch einmal an der Gesetzgebung zu arbeiten, damit abgelehnte Asylwerber rascher zurückgeführt werden können. Um das zu erreichen, müssten Abschiebehindernisse abgebaut werden. "Nach der Ablehnung eines Asylbescheids muss die Ausreise folgen und nicht die Duldung oder irgendwelche Warteschleifen", forderte Kretschmer.

Für Fehler und Versäumnisse in der Flüchtlingspolitik wie etwa beim Bamf macht Kretschmer auch Merkel verantwortlich: "Die Kanzlerin ist für alles verantwortlich und ist die Chefin für alles, also auch dafür." (Reuters, 28.5.2018)