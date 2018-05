Rose könnte doch bei Salzburg bleiben: "Sind in sehr guten Gesprächen"

Zeichen deuten auf Verbleib des Erfolgstrainers beim Meister

Wr. Neustadt – Aufgrund der großen Erfolge mit Red Bull Salzburg ist Marco Rose immer wieder als Trainerkandidat bei Klubs der deutschen Fußball-Bundesliga gehandelt worden. Die Optionen in Deutschland scheinen inzwischen aber begrenzt. So soll bei RB Leipzig – wieder Ralf Rangnick das Amt des Cheftrainers übernehmen.

Die Zeichen deuten daher nun doch auf einen Verbleib beim österreichischen Meister, mit dem es Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung gibt. "Wir sind in sehr guten Gesprächen, werden vielleicht in den nächsten Tagen schon etwas präsentieren. Der Urlaub wäre trotzdem entspannt gewesen, aber es ist wichtig, dass Klarheit herrscht", sagte Rose nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag in Wiener Neustadt. Der 41-jährige Deutsche hat im Juni 2017 als Nachfolger von Oscar Garcia einen Zweijahresvertrag erhalten.

Rose besitzt in Salzburg noch einen bis Sommer 2019 laufenden Vertrag. Bei einer könnte Salzburg damit zumindest auf dem Trainerstuhl Kontinuität vermitteln. Auf dem Spielersektor wird Sportchef Christoph Freund dagegen wieder gefordert sein, die Mannschaft zumindestens in Teilen zusammen zu halten. Amadou Haidara, Diadie Samassekou, Duje Caleta-Car oder Torschützenkönig Munas Dabbur – die Liste der möglichen Abgänge ist lange.

Zum Saisonabschluss gegen die Austria bot Rose die jüngste Start-Elf im Saisonverlauf auf – und kassierte schlussendlich mit 0:4 die höchste Niederlage der Spielzeit. "Es ist keine schöne Niederlage mit vier Stück", sagte Rose. Er nehme dies "auch auf meine Kappe. Wir hatten nie die Sicherheit, die wir gebraucht hätten." Die heftige Niederlage wird dennoch nicht wirklich in Erinnerung bleiben. "Es war nicht das beste Spiel von uns. Aber wir sollten es schnell vergessen. Wir können mit der Saison sehr zufrieden sein", meinte beispielsweise Dabbur.

Endlich Urlaub

Nach dem 62. Pflichtspiel dieser Saison stiegen die Salzburger auch ein wenig erleichtert in den Mannschaftsbus ein. "Man merkt, dass die Saison sehr lang war", wusste Mittelfeldspieler Xaver Schlager, der jedoch noch zum Nationalteam reiste. Zumindest für die Nicht-Internationalen ist aber nun Urlaub angesagt, am 25. Juni erfolgt der Auftakt in die Vorbereitung. Dabei sein werden da schon die bisherigen Neuverpflichtungen. Neben Zlatko Junuzovic (30 Jahre) wurde auch schon der Schweizer Innenverteidiger Jasper van der Werff (19) geholt. (APA, red, 28.5. 2018)