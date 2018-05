Eine "Schlangengrube" im "Tatort" aus Münster: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Bei der Entwicklung der aktuellen Folge wurde offensichtlich wieder mächtig gesoffen", schreibt Christian Buß im "Spiegel". "Es ist also alles wie immer in Münster: Stammautor Jan Hinter, der enormes Stehvermögen beim 'Tatort'-Trinkspiel beweist und mit 'Schlangengrube' bereits seine 14. Folge für Boerne und Thiel vorlegt, wirft effektsicher seine vielen Gags ab und Regisseurin Samira Radsi filmt routiniert in Schlängellinien hinter diesen Gags her."

Aber: "Besoffen von der eigenen Witzigkeit, aber kein Mut zur Selbstironie, geht gar nicht", so Buß. "Dass der dubios-dekadente Fernsehbonze (Robert Hunger-Bühler), auf den die Lösung des Falles zutorkelt, ausgerechnet von der privaten Konkurrenz sein soll, zeugt doch von mangelnder Souveränität des verantwortlichen WDR."