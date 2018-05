"Wolfsähnliche Kreatur" stellt US-Behörden vor ein Rätsel

Ein Landwirt erschoss im US-Bundesstaat einen vermeintlichen Wolf, doch das Tier lässt sich bisher keiner Spezies eindeutig zuordnen.

Helena – Ein rätselhafter Zwischenfall beschäftigt US-Behörden im Bundesstaat Montana: Ein Landwirt hat Mitte Mai nahe der Kleinstadt Denton einen Wolf erschossen, der sich seiner Farm bedrohlich näherte. Das wäre in der Gegend nicht weiter außergewöhnlich. Allerdings stellte sich schnell heraus: Das getötete Raubtier ist gar kein Wolf – aber was dann, konnte bisher nicht geklärt werden.

Ungewöhnliche Merkmale

Herbeigerufene Experten konnten keine eindeutige Zuordnung treffen, wie US-Medien berichteten. Obwohl das Tier an einen Wolf erinnere, seien die Zähne und die Vorderpfoten viel zu klein, die Krallen und die Ohren hingegen von abnormaler Größe, teilten Vertreter der Regierungsbehörde Montana Department of Fish, Wildlife and Parks mit.

"Wir haben keine Ahnung, was für ein Tier das ist, das können nur die Ergebnisse genetischer Untersuchungen zeigen", sagte Behördensprecher Bruce Auchly zur "Great Falls Tribune". DNA-Proben seien entnommen und in ein Labor im Bundesstaat Oregon geschickt worden.

Werwolfswahnsinn

Derzeit sei nur klar, dass es sich um ein junges weibliches Exemplar handle, das wahrscheinlich zur Familie der Canidae zähle. Dazu gehören etwa Füchse, Schakale, Kojoten, Wölfe und Haushunde. Es wäre denkbar, dass es sich um einen Hybriden handelt, sagte Auchly. Der genetische Abgleich sollte auch Kreuzungen ans Licht bringen.

Die Experten erwarten im Lauf der nächsten Woche erste Antworten aus dem Labor. Selbsternannte Biologen, Pseudowissenschafter und Verschwörungstheoretiker wollen freilich nicht so lange warten: In sozialen Medien kursieren längst "Erklärungen" – sie reichen von Werwolfs-Spekulationen über kryptozoologische Behauptungen bis hin zu Vermutungen über geheime Zuchtprogrammen der US-Regierung. Bis Wissenschafter den kuriosen Fall aufklären können, wird das Rätsel um die "Kreatur von Montana" munter weitergehen. (dare, 27.5.2016)