Tinder verkuppelt nun User, die gerne an einem bestimmten Ort sind

Tinder Places nur per Opt-in möglich und von normaler Swipe-Seite ausgegliedert

Tinder plant ein neues Feature, das User verkuppeln soll, die sich öfters an einem bestimmten Ort aufhalten. Ist man etwa öfters in einer bestimmten Bar, können dort potentielle Partner in der App angezeigt werden. Das Feature heißt Tinder Places, der User muss diese selber aktivieren. Wohnadressen und Arbeitsplätze werden hierfür nicht herangezogen.

foto: tinder Wird gerne eine bestimmte Weinbar gesucht, werden dort potentielle Matches angezeigt.

Peinliche Orte lassen sich manuell entfernen

Bestimmte Orte, die einem peinlich sind, können manuell entfernt werden. Die Funktion ist von der normalen Swipe-Seite ausgegliedert. Klickt man auf der Landkarte auf einen bestimmten Ort, werden dort potentielle Matches angezeigt. Die Location-History anderer User lässt sich nicht einsehen. (red, 27.05.2018)