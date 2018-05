JVP-Chef Stefan Schnöll wird Salzburger Landesrat

Kurz-Vertrauter übernimmt Verkehrs- und Sportagenden – Maria Hutter wird Landesrätin

Salzburg – Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat Sonntagmittag sein Regierungsteam vorgestellt. Der 30-jährigen Kurz-Vertraute und Bundesobmann der Jungen ÖVP Stefan Schnöll wird Verkehrs- und Sportlandesrat. Die 36-jährige Pinzgauer Landwirtin und Pädagogin Maria Hutter übernimmt das Bildung, Naturschutz und die Nationalparks.

Die Kurzzeit-Landesrätin Brigitta Pallauf, die nach dem Ausscheiden von Hans Mayr Verkehr- und Wohnressort übernommen hatte, wird wieder Landtagspräsidentin. Weiterhin Landesräte bleiben Christian Stöckl für Finanzen und Gesundheit sowie Sepp Schwaiger für Landwirtschaft und Raumordnung.

Schnöll kommt aus Nationalrat

Stefan Schnöll wird der jüngste Landesrat Österreichs. Der Flauchgauer Jurist war bisher Nationalratsabgeordneter. Seinen Platz im Parlament übernimmt die Pinzgauerin Gertraud Salzmann. "Was mir besonders gefällt, ist das Motto des ambitionierten Koalitionsvertrages: 'Salzburg bewegen'", sagt Schnöll. Er möchte im Bereich der Mobilität eine verbindende Rolle zwischen Bund, Land, Stadt und Gemeinden einnehmen.

Die neue Bildungslandesrätin Maria Hutter möchte "Politik mit Herz und Verstand" machen. Als Biobäuerin befasse sie sich täglich mit Naturschutz, als Pinzgauerin liege ihr der Nationalpark am Herzen und als Mutter und Pädagogin sei ihr bewusst, dass sie Bildung das zentrale Zukunftsthema sei.

Schellhorn mit 95 Prozent zum Grünen-Chef gewählt

Bei der Landesversammlung der Grünen wurde Heinrich Schellhorn mit 95 Prozent offiziell zum neuen Landessprecher gewählt. "Wenn von der türkis-blauen Bundesregierung Dinge kommen, die für uns Grüne nicht akzeptabel sind, dann werde ich nicht davor scheuen, dafür klare Worte zu finden", kündigt Schellhorn an. Dies könne nächste Woche der Fall sein, wenn es um die Pläne zur Mindestsicherung gehe. Zwei langfristige Ziele nannte Schellhorn für die Grünen: Die Partei wieder in den Nationalrat zu bringen und in Salzburg bei der nächsten Wahl wieder zweistellig werden.

Astrid Rösserl verabschiedete sich am Sonntag als Parteichefin. Über ihre Zukunftspläne sagte sie zunächst: "Keine Ahnung." Zwei Dinge würden im Raum stehen: Ukulele spielen lernen und die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter absolvieren, um einen Bio-Bauernhof zu führen. (Stefanie Ruep, 27.05.2018)