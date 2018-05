Neue Funktion soll auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC gezeigt werden

Mit dem iPhone soll man bald Haus- und Autotüren entsperren können. Dies berichtet The Information. Konkret soll dabei der NFC-Chip des Smartphones zum Einsatz kommen. Dieser wird aktuell einzig von Apple Pay verwendet, Nutzer können diesen nicht für ihre eigene Zwecke verwenden.

In Cupertino bereits im Einsatz

Intern ist die Funktion bereits im Einsatz. So sollen Apple-Mitarbeiter in Cupertino bereits die Büros entsperren. Seit 2014 soll gemeinsam mit HID Global an der Funktion gearbeitet worden sein. Auch eine Zusammenarbeit mit Cubic soll stattgefunden haben. Das Unternehmen stellt unter anderem Lösungen für Nutzungssysteme für öffentliche Verkehrsmittel her. In Japan, China, London und manchen US-Städten kann das iPhone bereits als Ticket verwendet werden.

In Österreich ist NFC-Chip aktuell nutzlos

Die neue Funktion soll bei Apples Entwicklerkonferenz WWDC erstmals gezeigt werden. Diese startet am 4. Juni und soll auch für ältere iPhones mittels Software-Update zur Verfügung gestellt werden. Seit dem iPhone 6, das im September 2014 präsentiert wurde, verbaut der Konzern einen NFC-Chip. In Österreich ist dieser aktuell nutzlos, da Apple Pay hierzulande nicht verfügbar ist. (red, 27.05.2018)