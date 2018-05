Ludwig kritisiert Bund für Alleingang bei Mindestsicherung: "Kein freundschaftlicher Akt"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verteidigt im Interview mit dem STANDARD das Alkoholverbot am Praterstern und will Wien sicherer machen

Am Donnerstag wurde Michael Ludwig (SPÖ) als Wiener Bürgermeister angelobt. Er hatte angekündigt, die Außenbezirke in den Fokus zu rücken – und lädt daher zum Interview an der Alten Donau in Floridsdorf.

Ludwig verteidigt dort das Alkoholverbot am Wiener Praterstern: Er habe sich bewusst gegen "aggressive Alkoholiker" entschieden und für die Menschen, die sich nicht wohl gefühlt haben. Weitere Verbotszonen sind für ihn denkbar. Ludwig möchte Wien sicherer machen, und etwa den Reumannplatz in Wien-Favoriten "besonders ins Auge nehmen".

In Sachen Mindestsicherung sieht er den Bund am Zug, beklagt aber, dass die Länder bei der Neugestaltung der Mindestsicherung nicht einbezogen werden. Ludwig ruft in Erinnerung, dass der Föderalismus und die Sozialpartnerschaft zentrale Säulen der Zweiten Repoublik sind. Gerade die Sozialpartnerschaft sieht er im Bund "zurückgedrängt". Eine Abfuhr erteilt er den Plänen Herbert Kickls einer Reiterstaffel für Wien. Der Bund solle sich vielmehr um die Sanierung baufälliger Polizeiinspektkionen kümmern.

STANDARD: Herr Bürgermeister, haben Sie sich schon an den neuen Titel gewöhnt?

Ludwig: Es ist ein völlig neues Erlebnis. Die letzten Stunden waren sehr dicht. Ich habe mich über die breite Zustimmung über die Koalitionsgrenzen hinweg sehr gefreut.

STANDARD: Ihr Vorgänger Michael Häupl hat seine Interviews traditionell in seinem Büro im Rathaus gegeben – warum wählen Sie einen Gastgarten an der Alten Donau?

Ludwig: Ich will in der Stadt präsent sein, nicht nur im Rathaus.

STANDARD: Sie wollen auch die äußeren Bezirke in den Fokus rücken. Haben sie bisher zu wenig Aufmerksamkeit bekommen?

Ludwig: Wir haben in den letzten rund 10 Jahren so viele Menschen in Wien dazubekommen, wie Graz in etwa Einwohner hat. Dort, wo es ein starkes Bevölkerungswachstum gegeben hat, in den großen Bezirken, sind noch Nachschärfungen nötig. Die Verbindung von Wohnen, Arbeit, Sport- und Kultureinrichtungen ist besonders wichtig. Ich will hier Akzente setzen.

STANDARD: Um Ihr Regierungsteam haben Sie ein Geheimnis gemacht. Veronica Kaup-Hasler war eine Überraschung. Wie soll das Kulturangebot dezentralisiert werden?

Ludwig: Kultur wird in Wien auf einem sehr hohen Niveau angeboten. Ich will dieses Angebot in möglichst alle Teile der Bevölkerung tragen. Bei einer stark wachsenden Stadt müssen wir mit dem kulturellen Angebot nachziehen. Auf der Donaubühne sollen etwa auch unsere Wiener Symphoniker eine Heimat finden. Aber auch die Mehrzweckhalle soll für kulturelle Events zur Verfügung stehen.

STANDARD: Haben Sie eine konkrete Vorstellung, wo die beiden Bauten stehen sollen?

Ludwig: Ja. Für die Mehrzweckhalle werden derzeit mehrere Standorte evaluiert. Es gibt drei Optionen, sie sind alle nicht im ersten Bezirk. Die Donaubühne kann ich mir im 22. Bezirk vorstellen. Der Standort war schon bei der Planung der Donauinsel angedacht.

STANDARD: Ihre erste Amtshandlung – noch bevor Sie Bürgermeister waren – war das Alkoholverbot am Praterstern. Wie sieht Ihre Bilanz nach einem Monat aus?

Ludwig: Das Verbot war keine singuläre Entscheidung, sondern begleitet von einer ganzen Reihe an Maßnahmen. Wir haben ein dichtes Netz an Einrichtungen, die sich mit Obdachlosen, Drogenabhängigen und Alkoholikern beschäftigen. Der Praterstern ist aber auch eine Umsteigedestination für 150.000 Menschen pro Tag. Man muss sich entscheiden, für welche Zielgruppe man sich einsetzt: Für aggressive Alkoholiker, oder Menschen, die sich dort nicht wohlgefühlt haben. Für mich ist klar, für welche Zielgruppe ich mich zu entscheiden habe.

STANDARD: Dafür wurden Sie auch innerparteilich kritisiert.

Ludwig: Es kann nicht sein, dass der öffentliche Raum von Personen ohne Rücksicht auf andere beansprucht wird, da muss man eingreifen. Ich habe viel Zustimmung aus der Bevölkerung erhalten, da nehme ich Kritik aus den eigenen Reihen in Kauf.

STANDARD: Auch von Sozialarbeitern hat es Widerstand gegeben.

Ludwig: Natürlich kann man der Meinung sein, dass WC-Anlagen auch dazu dienen sollen, dass dort Drogensüchtige ihren Stoff nehmen. WCs im öffentlichen Raum sollten aber primär jenen dienen, die dort aufs Klo gehen. Sie sollen nicht die Sorge haben müssen, dass sie über einen Drogenabhängigen steigen müssen.

STANDARD: Ist als nächstes das Alkoholverbot in Floridsdorf geplant?

Ludwig: Wir werden die Entwicklung am Praterstern im Auge behalten – ungefähr ein halbes Jahr lang – und Verdrängungseffekte prüfen. Der Bezirksvorsteher von Floridsdorf, Georg Papai, will ein Verbot am Franz-Jonas-Platz. Er hat meine volle Unterstützung. Es ist klar, dass Obdachlose und Alkoholiker auch weiter in der Stadt sein werden, ich will aber keine Verfestigung der Szene. Die Reduzierung des kostenfreien Zugangs zu W-Lan an den Bahnhöfen hat dazu geführt, dass Jugendbanden stark zurückgegangen sind.

STANDARD: Das Alkoholverbot war ein erster Schritt. Was werden Sie tun, damit sich alle in der Stadt sicher fühlen?

Ludwig: An Verkehrsknotenpunkten, wo Tausende am Tag einen Platz frequentieren, soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Das heißt nicht nur, dass man ein paar Bankerln aufstellt und zur Verhübschung beiträgt, es muss sich strukturell was ändern. Den Reumannplatz will ich besonders ins Auge nehmen.

STANDARD: Was ist dort zu tun?

Ludwig: Es braucht eine stärkere Betreuung im öffentlichen Raum. Ich trete für eine Hausordnung in der Stadt ein. Wenn es Spielregeln gibt, muss es auch Sanktionsmöglichkeiten geben. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Polizei, sondern auch von Sozialarbeit.

STANDARD: Ist Ihr Fokus auf Sicherheit ein Signal an FPÖ-Wähler?

Ludwig: Sicherheit ist kein rechtes und kein linkes Thema, es ist ein Menschenrecht. Die Sozialdemokratie hat immer Wert auf Ordnung und Sicherheit gelegt.

STANDARD: Was sagen Sie zu dem Vorwurf, Sie biedern sich an die FPÖ-Wähler an?

Ludwig: Ich biedere mich weder an Medien, noch an andere Parteien an. Ich will einen eigenständigen Weg gehen.

STANDARD: Mögen Sie Pferde?

Ludwig: Noch lieber mag ich Polizistinnen und Polizisten.

STANDARD: Wir fragen deshalb, weil Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Reiterstaffel für Wien plant.

Ludwig: So lange manche Polizeiinspektionen schlimmer ausschauen als Pferdeställe, hat die Bundesregierung eine dringlichere Aufgabe: die Unterbringungsmöglichkeiten für Polizeibeamte zu verbessern.

STANDARD: Sie haben bei der Präsentation Ihres Teams gesagt: "Im Zweifel entscheidet der Bürgermeister." Werden Sie immer das letzte Wort haben?

Ludwig: Nur dort, wo eine solche Entscheidung notwendig ist. Ich bin davon überzeugt, dass in der Tagesarbeit die Mitglieder der Stadtregierung eigenständige und pointierte Arbeit leisten werden.

STANDARD: Sie wollen die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Der Bau des Lobautunnels ist eine Bewährungsprobe. Welche Begleitmaßnahmen sind geplant?

Ludwig: Ich war immer für diese infrastrukturelle Maßnahme, nicht nur für den Lobautunnel, auch für die dritte Piste am Flughafen. Die Grünen sehen das anders. Wir werden die Umweltschutzauflagen auf Punkt und Beistrich erfüllen und auch den öffentlichen Verkehr ausbauen.

STANDARD: Sind Sie ein Bürgermeister, der Autofahrer präferiert?

Ludwig: Bis 2030 sollen 80 Prozent der Verkehrswege im ökologisch-nachhaltigen Bereich liegen. Aber ich möchte keine Gruppe an Verkehrsteilnehmern schikanieren. Es wird auch in Zukunft möglich sein, in Wien mit dem Auto zu fahren – weil Menschen Autofahren wollen oder auch müssen.

STANDARD: Sie haben angekündigt, den Wien-Bonus auf andere Bereiche auszuweiten. Wo sollen Langzeitwiener Vorrang haben?

Ludwig: Ich habe alle Ressorts beauftragt, ihre Bereiche zu überprüfen. Bei allem, was mit Kindern und Gesundheit zu tun hat, soll es keine Einschränkungen geben. Bei Wirtschaft, Arbeitsmarkt oder Verwaltung sehe ich Möglichkeiten.

STANDARD: Auch bei der Mindestsicherung?

Ludwig: Hier ist die Bundesregierung gefordert, einen Vorschlag zu machen, der verfassungskonform ist. Nicht alles, was präsentiert wurde, ist auch im Einklang mit der Bundesverfassung.

STANDARD: Sie schließen einen Wien-Bonus für die Mindestsicherung nicht aus?

Ludwig: Ich warte auf den Vorschlag des Bundes, der es vorgezogen hat, entgegen ursprünglicher Ankündigungen, die Bundesländer nicht einzubeziehen. Das ist kein besonders freundschaftlicher Akt, denn wir haben das Ohr an der Bevölkerung.

STANDARD: Ihr Vorgänger hat gesagt, es gibt von ihm ein "Nein" zu jeglichen Kürzungen der Mindestsicherung. Von Ihnen auch?

Ludwig: Es kommt auf die Einbettung ins gesamte Sozialsystem an. Es muss den Menschen möglich sein, zu leben, ohne zu frieren, ohne zu hungern und ohne obdachlos zu sein.

STANDARD: Diese Unterstützung könnte auch in Form von Sachleistungen gegeben sein.

Ludwig: Zum Beispiel, ja.

STANDARD: Justizminister Josef Moser arbeitet derzeit daran, die Föderalismus-Gesetze zu entwirren. Was ist Ihnen wichtig?

Ludwig: Wir werden diese Vorschläge im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz sehr kritisch prüfen. Das Mitbestimmungsrecht der Länder muss auf jeden Fall gegeben sein. Der Föderalismus ist ein Grundpfeiler der Zweiten Republik, so wie die Sozialpartnerschaft, die auf Bundesebene zurückgedrängt wird.

STANDARD: In Sachen Gewalt an Schulen sind die Anzeigen stark gestiegen. Fordern Sie mehr Schulsozialarbeit?

Ludwig: Wir brauchen an den Schulen ein bildungsfreundliches Klima. Die Lehrer sollen das Gefühl haben, dass wir alles daran setzen, um ihre wichtige Tätigkeit zu unterstützen.

STANDARD: Bildungsminister Heinz Faßmann sprach in Bezug auf die Deutschförderklassen von einer Verhinderungstaktik Wiens. Wollen Sie kooperativer sein?

Ludwig: Die Streichung von integrationsfördernden Maßnahmen ist nicht hilfreich. Wir bieten uns immer als Gesprächspartner an, sehen aber die Interessen der Wiener im Vordergrund.

STANDARD: Seit 2015 gibt die Magistratsabteilung 50 Ihres Wohnbauressorts mehr Geld für Öffentlichkeitsarbeit als für Bauaufsicht aus, hat die Plattform "Dossier" berechnet. Was sagen Sie dazu?

Ludwig: Man soll Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Ich habe als Wohnbaustadtrat überhaupt keine Inserate vergeben, sie werden vom Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien vergeben. Der Vergleich von Inseraten mit Bauaufsicht ist unzulässig. Hier werden zwei Budgetposten verglichen, die zufälligerweise in einer Magistratsabteilung sind und miteinander nichts zu tun haben.

STANDARD: In Ihrer Amtszeit sind die Ausgaben für Inserate aber gestiegen – von anfänglich drei Millionen auf 5,14 Millionen Euro.

Ludwig: Das sind nicht Inseratenposten, es sind Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben für Ausstellungen zum Beispiel sind gestiegen, weil wir die Bauträgerwettbewerbe präsentieren wollen. Das ist ein Zeichen der Transparenz, damit die Bevölkerung erfährt, was gebaut wird.

STANDARD: Wird sich der Umgang mit Inseraten ändern?

Ludwig: Die Zahl der Inserate ist stark zurückgegangen in den letzten Jahren – um mehr als ein Drittel. Warum vergibt eine Stadt Inserate? Man möchte die Bevölkerung informieren. Wir können auch jeder Wienerin und jedem Wiener einen Brief schreiben, um darüber zu informieren. Nur der Versand einer solchen Aussendung würde bereits Millionen kosten.Das wäre ein etwa antiquierter Zugang. (Interview: Oona Kroisleitner, Rosa Winkler-Hermaden, 26.5.2018)