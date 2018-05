10 Jahre Ute Bock Cup: "Und wir kicken noch immer…"

Jubiläumsausgabe des Benefiz-Fußballturniers am 10. Juni am Wiener Sportclub-Platz

Es ist wieder so weit: der Ute-Bock-Cup steht vor der Tür. "10 Jahre und wir kicken noch immer", so lautet das Motto der zehnten Ausgabe des Benefiz-Fußballturniers, das wie üblich am Wiener Sportclub-Platz steigt, heuer am 10. Juni 2018 ab 10 Uhr stattfindet und zugunsten geflüchteter Menschen veranstaltet wird. "Nach dem traurigen Tod von Frau Ute Bock zu Jahresbeginn ist es umso wichtiger, ihre Ideen und Ziele weiterzutragen", betonen die Veranstalter des Cups, die Freund*innen der Friedhofstribüne und der Wiener Sportclub.

Anlässlich des Jubiläums wird es heuer auch eine CD geben, ein Mix aus Songs jener Bands, die den Ute Bock Cup in den vergangenen 10 Jahren begleitet haben.

10 Jahres Sampler

Die "Ute Bock Cup Compilation – 10 years and still kicking" ist gefüllt mit Songs von jenen Bands, die sich bereits mit einem Live-Auftritt in den vergangenen Jahren beim Cup engagiert haben. Von 5/8erl in Ehr'n bis Petra und der Wolf, von Clara Luzia bis Mieze Medusa, die Jubiläums-CD wird es frisch aus der Presse am Cup-Tag geben. Der Reinerlös geht – wie sämtliche Spenden – an ausgewählte Flüchtlingsprojekte. Ein Blick zurück in die 10-jährige Geschichte zeigt die wachsende Beliebtheit der Veranstaltung: "Beim ersten Cup lagen die Spendeneinnahmen bei 3.000 Euro, mittlerweile können wir ein Vielfaches davon an ausgewählte Vereine weitergeben", freuen sich die Veranstalter, die 2017 einen Reinerlös von rund 26.000 Euro lukrierten.

Programm: Live-Musik, Kinderzelt, Slow-Food

32 Teams spielen im Rahmen des eintägigen Hobby-Fußballturniers um drei Trophäen: den "All Gender Cup", den "Frauen*Inter*Trans Cup" und den "Fair Play Cup". "Wir wollen die Toleranz und ein positives Miteinander ohne Diskriminierung am Fußballplatz und in der Gesellschaft fördern", erklären die Veranstalter des Cups.

Geboten wird ein großes, buntes Unterhaltungs- und Verpflegungsprogramm für Groß und Klein. Musikalisch werden Mile Me Deaf, Just Friends and Lovers, Tankris, Monkeys of Earth und Mekongg live für Unterhaltung sorgen. Als DJs wurden Sofie b2b Luna, DJ Kaktus und Ebudspenc engagiert.

Die vegetarische Verpflegung kommt aus der "Cucina Durruti", Kaffee aus der "Kaffeefabrik", Leckeres aus der "Süßen Küche" und jede Menge kalte Getränke. Kleine Gäste können sich im Kinderzelt von der "Familie Kirschkompott" vergnügen. Und wer sonst nicht dazu kommt: wie immer kann man auch gleich "Haare lassen".

Der Reinerlös des Cups kommt zu 100 Prozent Projekten zu Gute, die niederschwelligen, vorurteilslosen und unabhängigen Support für geflüchtete Menschen leisten. Der Reinerlös geht heuer zu gleichen Teilen an:

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung

Verein Flucht nach Vorn

Queer Base

Die Organisation und Umsetzung des Cups erfolgt ausschließlich durch Ehrenamtliche. Im Jahr 2017 waren über 150 freiwillige Helfer beteiligt. Die angebotenen Dienstleistungen, Speisen und Getränke entstammten hauptsächlich Sach- bzw. Zeitspenden.

Wie kann man helfen?

Helfende Hände sind immer sehr willkommen: Auf der Webseite können sich Freiwillige selbst für Tätigkeiten eintragen: utebockcup.at/mithelfenSachspenden in Form von Sportsachen (für Flüchtlinge) werden herzlich gern entgegengenommen: gebrauchte Schuhe (vor allem für die Halle), Trikots, Hosen etc. können am Cuptag direkt beim Infopavillon der Kooperationspartner abgegeben werden Aber auch Geldspenden werden natürlich gerne angenommen.