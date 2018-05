Olympiasiegerin Thiam in Götzis auf Europarekord-Kurs

Belgierin knackte im Hochsprung bereits Siebenkampf-Weltrekord, Warner führt bei Herren

Götzis – Olympiasiegerin Nafissatou Thiam liegt nach dem ersten Tag des 44. Mehrkampf-Meetings in Götzis auf Europarekordkurs. Mit 4.112 Punkten nach vier Bewerben hatte die führende Belgierin am Samstag 37 Zähler "Vorsprung" auf die aktuelle Siebenkampf-Bestmarke, sorgte mit 2,01 m im Hochsprung zudem für einen Siebenkampf-Weltrekord. Aus österreichischer Sicht zeigte Verena Preiner mit 3.698 Punkten auf.

Bei den Männern wurde Damian Warner seinem Favoritenstatus gerecht, der Kanadier lag nach 100-m-Sprint, Weitspringen, Kugelstoßen, Hochsprung und 400-m-Lauf mit 4.565 Zählern in Führung. Warner strebt seinen dritten Sieg in Folge beim wichtigsten Zehnkampf-Event an, liegt 33 Punkte vor seiner Götzis-Halbzeit-Marke aus dem Vorjahr. In Abwesenheit von Österreichs Aushängschild Dominik Distelberger kamen der Pole Kai Kazmirek (4.347) und der Este Maicel Uibo (4.295) Warner am nächsten.

Überragender Hochsprung

Thiam hatte gleich im zweiten Bewerb des Tages ihren großen Auftritt. Sie markierte mit 2,01 Metern nicht nur die beste Hochsprungleistung aller Zeiten im Siebenkampf, sondern erbrachte auch eine allgemeine Jahresweltbestleistung in dieser Disziplin. Auch deshalb befindet sich Thiam in guter Position, am Sonntag im Weitsprung, Speerwurf und 800-m-Lauf den Europarekord der Schwedin Carolina Klüft (7.032) anzugreifen. Die 23-Jährige Thiam wagte sich nachher noch an 2,04 m, kam aber dreimal nicht über die Marke.

Am Ende des Samstags führte Thiam vor Erica Bougard (USA, 3.986 P.) und Yorgelis Rodriguez (CUB, 3.950 P.). ÖLV-Ass Ivona Dadic verzichtete diesmal auf ein Antreten. Umso mehr Aufmerksamkeit genoss Preiner, die sich auf Rang sieben klassierte. Die Oberösterreicherin lag 73 Zähler über ihrem bisher besten Zwischenwert und zeigte sich recht zufrieden. "Der erste Tag hätte fast nicht besser laufen können", erklärte die U23-Vizeeuropameisterin. Ebenso auf Kurs Richtung persönlicher Bestleistung waren die 18-jährige Sarah Lagger (3.562/17.) und die 19-jährige Götzis-Debütantin Andrea Obetzhofer (3.391/23.). (APA, 26.5.2018)