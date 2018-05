Thiem gewinnt Lyon-Finale mit gewaltigem Kraftakt

Mit dem Rücken zur Wand spielt der Österreicher groß auf und dominiert Entscheidungssatz

Lyon – Dominic Thiem hat am Samstag nach einem Kraftakt ein schon fast verloren geglaubtes Endspiel gedreht und seinen zehnten ATP-Titel geholt. Der topgesetzte Niederösterreicher bezwang den 33-jährigen Franzosen Gilles Simon beim ATP-Tennis-Turnier in Lyon im letzten Spiel vor den French Open in Paris nach 3:6,2:4-Rückstand mit 3:6,7:6(2),6:1. Simon hatte in Satz zwei sogar zwei Breakbälle zum 5:2.

Thiem kommt damit wie erhofft wie schon 2015 und 2016, damals noch vom Lyon-Vorgänger-Turnier Nizza, als frisch gebackener Turniersieger nach Roland Garros. Der zuletzt zweifache French-Open-Halbfinalist spielt in der ersten Paris-Runde am Montag gegen den Weißrussen Ilja Iwaschka, den er im bisher einzigen Duell in diesem Jahr im Davis Cup (Europa-Afrika-Zone I) in zwei Sätzen geschlagen hatte. (APA, 26.5.2018)