Netz lacht über "Wireless-Kabel" der AfD

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch schrieb auf Twitter: "Wireless-Kabel... geht mit großen Schritten voran..."

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch teilte zuletzt auf Twitter ein Foto, das zeigt, wie Kabel verlegt werden – wohl, wie ein voriger Tweet erklärt, um die IT-Infrastruktur auszubauen.

Zunächst merkte sie an, dass sie bald WLAN in ihrem Büro haben werde – "das #Neuland hält Einzug" kommentiert sie sarkastisch und fügt hinzu, dass "der Deutsche Bundestag langsam auf Augenhöhe mit dem Kongo und Afghanistan" käme. Jedoch fiel die auf die Häme folgende Formulierung – womöglich aufgrund fehlender IT-Kenntnisse – etwas ungeschickt aus. So schreibt sie: "Wireless-Kabel... geht mit großen Schritten voran..." und postet ein Foto. Der Tweet verbreitete sich bald tausendfach im Netz und sorgte für Lacher und zahlreiche Reaktionen.

(red, 26.5.2018)