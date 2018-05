Der "ewige Junggeselle" Hugh Grant hat doch noch geheiratet

Im Alter von 57 gab er seiner um 18 Jahre jüngeren Partnerin Anna Eberstein das Jawort

London – Der britische Schauspieler Hugh Grant (57) hat geheiratet. Das berichteten mehrere Medien in Großbritannien am Samstag übereinstimmend. Grant und die schwedische Produzentin Anna Eberstein (39) gaben sich demnach in kleinem Kreise in London das Jawort, wie die Zeitung "The Telegraph" berichtete.

Der Schauspieler – bekannt aus Liebesfilmen wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Notting Hill" – galt bisher als "ewiger Junggeselle". Fotos des Paares zeigten die lachende Braut in einem kurzen, weißen Minirock und einer blauen Bluse. Sie trug einen einfachen, goldenen Ehering. An Hugh Grants Hand hingegen glänzte ein eher ungewöhnlicher verzierter Ring mit drei Steinen.

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Grant hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, er glaube nicht an die Ehe. 2016 etwa betonte er, das Geheimnis einer glücklichen Ehe seien Affären. Grant geriet immer wieder durch seine Beziehungen – unter anderem mit Liz Hurley – in die Schlagzeilen. (APA, dpa, 26.5.2018)