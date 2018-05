Iren stimmen für Aufhebung des Abtreibungsverbots

Beteiligung beim Referendum lag bei mehr als 60 Prozent

Dublin – Das irische Abtreibungsverbot ist demnächst Geschichte. Eine große Mehrheit der Bevölkerung sprach sich bei einem Referendum, das am Freitag stattfand, für eine Aufhebung auf. Die Ergebnisse wurden erst am Samstagnachmittag präsentiert, aber Exit Polls ließen schon den ganzen Tag die Abtreibungsbefürworter jubeln. Bei 37 von 40 ausgezählten Wahlbezirken, lag das Befürwortungslager mit mehr als 60 Prozent in Führung. Die Beteiligung am Referendum lag ebenfalls bei über 60 Prozent. Das entsprechende Gesetz muss nun noch vom Parlament beschlossen werden.

Der irische Regierungschef Leo Varadkar sprach von einer "leisen Revolution", die sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hätte: "Die Bevölkerung hat gesprochen. Das Ergebnis scheint eine überwältigende Mehrheit für die Aufhebung des Artikel 8 zu sein."

Im katholisch geprägten Irland galt bisher eines der strengsten Abtreibungsverbote in der Europäischen Union. Im Jahr 1983 wurde es in einer Volksabstimmung mit großer Mehrheit verfassungsrechtlich abgesichert. Schon im Jahr 2002 lehnten die Iren in einer weiteren Volksabstimmung eine Ausweitung des Verbots auf selbstmordgefährdete Schwangere mit knapper Mehrheit ab. Die nunmehrige Abstimmung geht auf einen Vorschlag einer Bürgerversammlung zurück, der die Parlamentsparteien keinen Widerstand entgegensetzten.

Aktivisten posieren mit dem Banner "Grandfathers say yes"

