15-Jähriger fackelte Küche beim Zubereiten von Pommes ab

Der Bursch war allein zu Hause. Er zog sich Verbrennungen an den Unterarmen zu

Wien – Ein 15-Jähriger, der am Freitagabend in Wien-Hernals Pommes frites zubereiten wollte, hat dabei die Küche abgefackelt. Aus derzeit noch unbekannter Ursache löste der Bursch, dessen Eltern nicht zu Hause waren, um 19.45 Uhr ein Feuer aus. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, zog er sich laut Polizei leichte Verbrennungen an den Unterarmen zu.

Die beigezogene Berufsfeuerwehr konnte unter Atemschutz den Brand rasch löschen und die Wohnung wieder begehbar machen. In der Küche entstand Totalschaden. Weitere Hauspersonen wurden nicht verletzt. (APA, 26.5.2018)