Frühjahrsputz: Neun Spiele auf Steam über das Wochenende gratis

Zudem will die Plattform Spieler dazu animieren, alte Games in der Bibliothek zu spielen

Das ganze Wochenende lang läuft der Event "Frühjahrsputz" auf Steam. Das Unternehmen will Spieler dazu bringen, einen Blick in die eigene Bibliothek zu werfen und Games zu spielen, die man vielleicht länger nicht angerührt hat. Zudem kann man einige, sonst kostenpflichtige Spiele, über das Wochenende gratis ausprobieren. Für Gamer, die dadurch an einem Kauf interessiert sind, sind sie (fast alle) verbilligt:

Dead by Daylight

Cities: Skylines

Don’t Starve Together

Dirt 4

Left 4 Dead 2

Tyranny

Borderlands 2

Middle Earth: Shadow of Mordor

Castle Crashers

Vergünstigung prüfen

Am stärksten vergünstigt sind die Titel "Cities: Skylines" und "Borderlands 2" (75 Prozent). "Left 4 Dead 2" ist als einziges Spiel nicht vergünstigt. Grundsätzlich lohnt es sich, erst zu schauen, ob die Preise der Konkurrenzseiten niedriger sind, bevor man Spiele auf der Plattform kauft, auch, wenn sie verbilligt sind. Hierfür empfiehlt sich ein Blick auf die Website isthereanydeal.com.

Um Spieler dazu zu animieren, die eigenen Games zu spielen, gibt es Abzeichen, die das Programm vergibt, sofern man bestimmte Aufgaben löst – etwa, ein Spiel zu spielen, das man bereits seit über zwei Monaten nicht mehr geöffnet hat, oder eines, das man unter eine Stunde gespielt hat. Der "Frühjahrsputz" läuft bis zum 28. Mai. Es ist das erste Mal, dass Steam diese Aktion startet. (red, 26.5.2018)