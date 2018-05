Tennisprofi Naomi Osaka spielt mehr "Overwatch" als Tennis

Die 20-jährige verbringt an Trainingstagen mehrere Stunden mit dem Shooter

Die Japanerin Naomi Osaka gilt als eine der aktuell vielversprechendsten Tennis-Profis. Die 20-jährige besiegte bereits Größen wie Maria Sharapova, Karolína Plíšková und sogar ihr eigenes Idol, Serena Williams. Bei Siegesreden zeigte sie sich eher schüchtern, bei einer Pressekonferenz nach einem erfolgreichen Spiel bedankte sie sich offenbar in einem zufälligen Verfahren bei unterschiedlichsten Personen und sagte dann: "Das wird wahrscheinlich die schlechteste Dankesrede überhaupt."

Defensive Heilerin

Auch außerhalb des Sports ist sie eine begnadete Spielerin. Ihr beliebtestes Game ist der Blizzard-Shooter "Overwatch". Wie sie dem Lifestyle-Magazin GQ in einem Interview erzählt, spielt sie nämlich fast täglich. An Trainingstagen würde sie zuerst vier Stunden auf dem Tennisplatz verbringen, dann gehe sie heim und spiele vier bis fünf Stunden etwa "Overwatch". Bei dem Spiel treten zwei Teams, bestehend aus je sechs Spielern, gegeneinander an.

Osaka spielt vorwiegend mit ihrer älteren Schwester – aus der Auswahl an Helden, mit denen man spielen kann, greift der sonst aggressive Tennisprofi am liebsten zu defensiven Heilern. "Ich bin nicht gut darin, anzugreifen. Ich kann nicht sehr gut zielen – also wäre ich lieber ein Schild, oder so", sagte sie. Sie überlege auch, ihre Playstation 4 bei der Reise zu verschiedenen Turnieren mitzunehmen. (red, 26.5.2018)