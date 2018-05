Suljovic triumphiert beim German Masters vor 20.000 Zuschauern

Österreichs Nummer eins im Darts feierte ersten Turniersieg 2018 im Stadion von Schalke 04

Mensur Suljovic hat beim German Darts Masters vor der Rekordkulisse von 20.210 Zuschauern triumphiert. Auf seinem Weg zum Titel schaltete der 46-jährige Wiener Weltmeister Rob Cross, Titelverteidiger Peter Wright und im erst um 0.35 Uhr beginnenden Endspiel in der Nacht von Freitag auf Samstag Überraschungsmann Dimitri van den Bergh mit 8:2 aus.

"Ich könnte mir nichts Schöneres wünschen. Anfangs kam ich nicht gut rein, wurde aber im Laufe des Turniers konstanter", sagte Suljovic und fügte hinzu: "Am Ende habe ich verdient gewonnen, denke ich."

Deutschlands Hoffnungsträger Max Hopp (Idstein) hatte sein Auftaktmatch 4:6 gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen verloren.

"Man ist beeindruckt von der Kulisse. Wir haben beide noch nicht vor so einem großen Publikum gespielt, das geht nicht spurlos an einem vorbei", sagte der 21 Jahre alte Hopp, der seine gute Form trotz der Niederlage bestätigen konnte: "Es wird der Tag kommen, an dem ich ihn besiege, und den werde ich genießen."



Das Turnier auf Schalke fand im Rahmen der World Series der Professional Darts Corporation (PDC) statt. Acht deutsche Spieler traten dabei gegen ebenso viele internationale Topspieler um van Gerwen und den amtierenden Weltmeister Rob Cross (England) an. Suljovic erhielt für den Turniersieg ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Pfund (23.000 Euro). (sid, red, 26.5.2018)

