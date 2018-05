Darts: Suljovic im German-Masters-Halbfinale

Publikums-Weltrekord: Mehr als 20.000 Zuschauer in Gelsenkirchen live dabei

Gelsenkirchen – Mensur Suljovic ist am Freitagabend beim zur Darts-World-Series zählenden German Masters in Gelsenkirchen ins Halbfinale eingezogen. Der 46-jährige Wiener behielt gegen Weltmeister Rob Cross in einem spannenden Duell mit 8:7 die Oberhand. Im Kampf um den Finaleinzug wartete auf "The Gentle" in der Folge der schottische Titelverteidiger Peter Wright. Der Turniersieger wurde nach Mitternacht gekürt.

20.200 Zuschauer sorgten in der Fußball-Arena in Gelsenkirchen, der Heimstätte von Schalke 04, für einen Publikums-Weltrekord im Darts. Damit fiel die jahrzehntealte Bestmarke aus dem Jahr 1939, als mehr als 14.000 Fans zu einem Turnier in die britische Hauptstadt London gekommen waren. Der Rekord nach 1945 lag bisher bei mehr als 12.000 Zuschauern und wurde erst diesen Februar in Berlin aufgestellt.