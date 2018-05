Exit Poll: 68 Prozent der Iren für Aufhebung des Abtreibungsverbots

Endgültiges Ergebnis erst am Samstag erwartet, hohe Wahlbeteiligung

Dublin –Die Iren haben offenbar mit großer Mehrheit für die Aufhebung des seit über drei Jahrzehnten geltenden strikten Abtreibungsverbots gestimmt. Eine entsprechende Verfassungsänderung sei am Freitag in einer Volksabstimmung von 68 Prozent der Iren gutgeheißen worden, geht aus einer Wählerbefragung des Instituts IPSOS für die "Irish Times" hervor.

Für die Befragung wurden 4000 Wähler herangezogen, die in 160 Wahllokalen ihre Stimme abgaben. Die Fehlerspanne der Prognose liegt bei +/- 1,5 Prozent.

Die Befürworter der Verfassungsänderung hatten sich zuvor durch die hohe Stimmbeteiligung ermutigt gezeigt. Medien gehen davon aus, dass die Wahlbeteiligung bei mehr als 61 Prozent lag – das ist die Marke, die das Referendum über die Homoehe im Jahr 2015 erreichte.

Die höchste Zustimmung fand die Abschaffung in Dublin, wo laut der Prognose 77 Prozent für die Aufhebung stimmten. Schon vor dem Referendum waren Meinungsforscher davon ausgegangen, dass die "Ja"-Wähler in der Mehrheit liegen würden. Doch die Deutlichkeit überrascht nun doch viele. Gegner der Aufhebung hatten gehofft, dass vor allem die ländliche Bevölkerung mit "Nein" stimmen würde. Laut den Prognosen traf das nicht zu: Mit 60 Prozent Zustimmung waren da die "Ja"-Wähler zwar geringer als im landesweiten Durchschnitt, aber immer noch deutlich in der Mehrheit.

Vor allem junge Wähler zeigten klare Zustimmung. Die 18 bis 24-jährigen wählten mit 87 Prozent mit "Ja". Die Über-65-jährigen Wähler hingegen stimmten für "Nein", so die Prognose.

Keine Parteien dagegen

Die Abschaffung der im Jahr 1983 in der Verfassung verankerten absoluten Abtreibungsverbotes war von einer Bürgerversammlung empfohlen worden. Keine Parlamentspartei hatte sich gegen den Vorschlag gestellt. Ministerpräsident Leo Varadkar will nun eine Fristenlösung nach dem Vorbild anderer europäischer Staaten einführen.



Die offizielle Auszählung beginnt erst am Samstag um 9.00 Uhr morgens (10.00 MEZ), Ergebnisse werden ab Mittag erwartet. (APA, red, 25.5.2018)