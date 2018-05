Zwei Bomben nahe Sitz der Kommunistischen Partei in Bagdad explodiert

Drei Menschen verletzt bei erstem Angriff auf eine Partei nach den Wahlen

Bagdad – In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Freitagabend zwei Bomben in der Nähe der Zentrale der Kommunistischen Partei explodiert. Das teilte ein Sprecher der Allianz der Kommunistischen Partei und des schiitischen Predigers Moqtada al-Sadr mit, welche die Parlamentswahl am 12. Mai gewonnen hatte. Nach Angaben eines Polizeivertreters wurden drei Menschen verletzt.

Der Sprecher des Bündnisses machte Wahlverlierer für den Anschlag verantwortlich. Es handle sich um eine Drohung, "um uns zu stoppen, den Weg der Reform und des Wandels weiterzugehen". Es war der erste Angriff auf eine Partei in der Hauptstadt Bagdad seit Beginn des Wahlkampfes Mitte Mai.

Die Allianz um al-Sadr kam bei der Wahl auf 54 der 329 Sitze im Parlament. Zweitstärkste Kraft wurde die Eroberungsallianz des früheren Milizführers Hadi al-Ameri mit 47 Sitzen. Die Siegesallianz des amtierenden Ministerpräsidenten Haider al-Abadi landete überraschend auf dem dritten Platz mit nur 42 Sitzen. (APA, 25.5.2018)