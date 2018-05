Thiem im Finale von Lyon

Niederösterreicher mühte sich mit dem Serben Lajovic über drei Sätze

Lyon – Der topgesetzte Dominic Thiem ist beim mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turnier in Lyon ins Finale eingezogen. Der Niederösterreicher gewann sein Semifinalspiel am Freitag gegen den 27-jährigen Serben Dusan Lajovic, der in der Weltrangliste auf Position 68 liegt, nach 1:58 Stunden in drei Sätzen mit 6:4, 5:7 und 6:4. Es steht damit in den Duellen 5:0 für den Weltranglistenachten aus Lichtenwörth. (APA, red, 25.5.2018)