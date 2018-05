"ZiB 2" verliert ihren Sendungschef: Wagner wird Chef des "Report"

Totzauer und Hofer werden wie erwartet Channelmanager, Geier und Schrom Chefredakteure

Wien – Wolfgang Wagner, langjähriger Chef der "ZiB 2", wird Sendungschef des "Report". Wagner leitete die Nachrichtensendung seit einem Jahrzehnt. Das Tagesmagazin des ORF um 22 Uhr mit Armin Wolf und Lou Lorenz-Dittlbacher verliert damit das redaktionelle Rückgrat der Sendung.

Wolf und Lorenz-Dittlbacher bekommen damit nicht nur einen neuen Chefredakteur – der bisherige "ZiB"-Innenpolitikredakteur Matthias Schrom wird Chefredakteur von ORF 2 und damit der meisten und meistgesehenen TV-Infosendungen des ORF –, sondern auch einen neuen Sendungschef der bisher mit einer eigenen Redaktion ausgestatteten "ZiB 2".

2015, beim 40-Jahr-Jubiläum der "ZiB 2", warnte Wagner vor Menschen, "die die 'ZiB 2' in den Griff bekommen wollen. Wer die 'ZiB 2' in den Griff bekommen will, macht sie kaputt. Wer die 'ZiB 2' in den Griff bekommen will, schadet dem ORF."

Ein neuer Sendungschef könnte das anders sehen – sofern die von Politikern und manchem ORF-Manager wegen der kritischen Interviews und Beiträge mehrfach kritisierte "ZiB 2" weiterhin eine eigene Redaktion hat. Die Sorge machte nach Bekanntwerden von Wagners Bewerbung im ORF die Runde.



Wagner erklärte im Februar, als er sich überraschend für das Politikmagazin bewarb, die "Report"-Leitung sei sein persönlicher Wunsch nach mehr als zehn Jahren "ZiB 2". Bei der Abstimmung über die Kandidaten für die Funktion erhielt Wagner die meisten Stimmen.

Totzauer und Hofer nun offiziell Channelmanager

Die beiden Hauptsender des ORF-TV haben jetzt offiziell neue Channelmanager und Chefredakteure. Lisa Totzauer ist Senderchefin von ORF eins, Alexander Hofer leitet ORF 2; Wolfgang Geier wird Chefredakteur von ORF eins, Matthias Schrom bei ORF 2. Überraschung sind diese Namen keine, sie galten als fix. Am späten Freitagnachmittag verkündete nun ORF-General Alexander Wrabetz ihre Bestellung.

Die Organisationsanweisung für die neue Struktur der Fernsehinformation steht bereits seit Mai, die Channelmanager und Chefredakteure unterstehen demnach direkt dem Generaldirektor. Auf die Namen für die neuen Positionen hieß es aber bis heute warten. Dabei waren sie schon monatelang ventiliert worden – auch, weil die Gerüchtebörse zu wissen vermeinte, dass es sich um ein politisch (also mit den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ) akkordiertes Paket handle.

Votum der Belegschaft nicht bindend

Alle vier blicken auf eine lange berufliche Vergangenheit im ORF zurück. Totzauer (47) war bisher Informationschefin von ORF eins, Hofer (46) zeichnete unter anderem für die Redaktionsleitung der Gesellschaftsmagazine ("Seitenblicke") verantwortlich und war bis Sommer 2017 Sendungsverantwortlicher von "Guten Morgen Österreich". Geier (52) und Schrom (44) sind lang gediente Redakteure in der TV-Information.

Bei der Abstimmung der Redakteure hatten sich diese allerdings nur im Fall Totzauers den Plänen des ORF-Generaldirektors angeschlossen. Hofer hatte sich Chefentwickler Stefan Ströbitzer geschlagen geben müssen, Geier dem bisherigen Stellvertreter Totzauers Thomas Faustmann und Schrom dem nun scheidenden Chefredakteur Fritz Dittbacher. Bindend war dieses Votum der Belegschaft für Wrabetz freilich nicht. (fid, APA, 25.5.2018)