Fünfte Staffel von "Arrested Development" startet, Vorwürfe gegen Jeffrey Tambor

Jason Bateman entschuldigt sich bei Jessica Walter – Netflix stellt vorerst nur acht Folgen online

Los Angeles – Das erste Mal wurde "Daddy" George (Jeffrey Tambor) in "Arrested Development" so richtig sauer, als sein Sohn Michael (Jason Bateman) seinen Verkaufsstand für Bananen in Brand setzte. Das geschah in voller Absicht, schließlich ging es darum, Schluss zu machen mit den alten Geschichten, sich loszulösen vom übergroßen Vater.

Dass dieser seinem Sohn nach Überbringen der Botschaft an die Gurgel ging, hatte weniger mit schlechter Erziehung zu tun, sondern mit der Tatsache, dass im Standl ein Haufen Geld versteckt war.

Für Pannen wie diese in der ersten Folge war "Arrested Development" auf Netflix stets gut. Seit knapp 70 Folgen blödeln sich die Mitglieder durch die Serie, die zuerst im US-Fernsehen auf Fox lief, bis sie nach mehrjähriger Pause im Jahr 2013 von einer aufstrebenden Streamingplattform namens Netflix wiederbelebt wurde, wo am Dienstag die fünfte Staffel abrufbar sein wird. Netflix stellt vorerst nur die Hälfte der 16 Folgen online.

netflix

Jessica Walter über Fehlverhalten von Tambor

Am Set ging es offenbar nicht so ausgelassen zu, wie ein Interview der Darsteller mit der "New York Times" belegt. Darin erzählt Schauspielerin Jessica Walter von Übergriffen und Schikanen am Set. Jeffrey Tambor habe zwar nie die rote Linie überschritten, doch nie zuvor sei sie in ihrer langen Karriere von einem Szenenpartner so schlecht behandelt worden, sagt sie dort. Schauspielkollege Jason Bateman – er spielt in "Arrested Development" den gemeinsamen Sohn – beschwichtigte und spielte Walters Vorwürfe herunter. Im Showbiz komme es immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen.

Nach Kritik – vor allem in sozialen Medien – ruderte Bateman jetzt zurück und entschuldigte sich via Twitter bei Jessica Walter.

Wie berichtet, stieg Jeffrey Tambor im November 2017 nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung aus der Amazon-Serie "Transparent" aus, er spielte darin die transsexuelle Pensionistin Maura Pfefferman.

#MeToo-Probleme hat auch Netflix mit einer weiteren Serie. Kevin Spacey soll sich am Set von "House of Cards" ebenso unstatthaft verhalten haben. Dort wurden die Konsequenzen gezogen und Spacey sofort suspendiert. (prie, 28.5.2018)