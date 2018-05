Welches Smartphone um unter 300 Euro würden Sie empfehlen?

Xiaomi oder Huawei setzen auf diesen Markt – Apple verkauft Geräte ab

Wer für ein Smartphone nicht über 300 Euro ausgeben möchte, hat es teilweise schwer. Denn Kunden werden meist nur die Flaggschiffe der großen Firmen präsentiert. Die Preise gehen hier bei etwa 600 Euro los. Aber man bekommt ein Handy mit Full-HD-Display, schnellen Prozessoren und LTE keine Unsummen auch günstiger. Besonders der Newcomer Xiaomi oder Huawei setzen auf diesen Markt. Apple bietet in dieser Preisregion ältere Modelle feil.

Huawei P20 Lite

Das Mittelklasse-Smartphone Huawei P20 Lite beispielsweise gibt es online ab 300 Euro. Hierfür erhalten die Käufer ein Gerät mit 5,8 Zoll großem Display, einer 16 Megapixel Kamera und einem internen Speicher in Höhe von 64 GB. Ergänzend bietet Huawei mit seiner Billigschiene Honor Smartphones für kleines Geld an. Das Honor 9 Lite kostet rund 200 Euro und bringt eine 13 Megapixel-Dual-Kamera sowie einen auf 256 GB erweiterbaren Speicher mit sich. Entsperren lässt sich das 9 Lite wie andere Highend-Geräte entweder über die Gesichtserkennung oder den Fingerabdrucksensor.

iPhone Abverkauf

Der chinesische Anbieter Xiaomi gilt nicht nur in China als starker Konkurrent von Huawei. Neuerdings sind seine Handys auch in Österreich leicht, etwa bei dem Mobilfunker "3", zu bekommen. Ergänzend verkauft Apple gerade sein iPhone SE ab. Das iOS-Gerät ist in der Variante mit 32 GB um 280 Euro zu haben. Das Nachfolgemodell wird voraussichtlich am 4. Juni vorgestellt. Das iPhone 6 kostet derzeit knapp 300 Euro.

foto: apa Das iPhone SE.

Welches Smartphone um unter 300 Euro können Sie empfehlen? Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? Teilen sie ihr Wissen in unserem Forum. (red, 26.5. 2018)