Innsbrucks Dedic bester Erste-Liga-Spieler der Saison

Wacker-Clubkollege Knett bei Torhütern ausgezeichnet

Wien/Innsbruck – Meister und Aufsteiger Wacker Innsbruck hat auch bei der Wahl der besten Akteure der am Freitag zu Ende gehenden Saison in der Fußball-Erste-Liga abgeräumt. Zum besten Spieler wurde von den Präsidenten, Managern und Trainern der Clubs Wacker-Stürmer Zlatko Dedic gewählt. Die Auszeichnung als bester Torhüter geht an seinen Teamkollegen Christopher Knett, gab die Bundesliga Freitagmittag bekannt.

Die Auszeichnungen werden am Freitagabend im Rahmen der Wacker-Meisterfeier nach dem Heimspiel gegen den FAC vergeben. Hinter Knett landeten Domenik Schierl (Wr. Neustadt) und Rene Swete (Hartberg). Bei den Spielern verwies der Slowene Dedic Wiener-Neustadt-Stürmer Hamdi Salihi und seinen Wacker-Kollegen Florian Jamnig auf die Plätze. Beide befinden sich wie Dedic und Knett auch im von den Medien gewählten Team der Saison. (APA, 25.5.2018)