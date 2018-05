Marktforscher: Google Home überholt Amazon Echo

Markt für smarte Lautsprecher derzeit von zwei Herstellern dominiert – Chinesische Anbieter drängen aber nach

Mit seinem Echo war Amazon nicht nur der Pionier für smarte Lautsprecher, das Unternehmen konnte mithilfe des zeitlichen Vorsprungs auch lange eine dominante Position in diesem Marktsegment einnehmen. Doch damit ist es nun vorbei – zumindest wenn man den Zahlen eines großen Marktforschungsinstituts glaubt.

Ranking

Laut den aktuellen Zahlen von Canalys wurden im ersten Quartal 2018 erstmals mehr Google-Home-Lautsprecher verkauft als Geräte aus der Amazon-Echo-Reihe. Demnach konnte Google weltweit in diesem Zeitraum 3,2 Millionen Stück absetzen, was einem Marktanteil von 36,2 Prozent entspricht. Amazon musste sich hingegen mit 2,5 Millionen verkauften Echos (27,7%) begnügen, auf Platz 3 und 4 finden sich dann die chinesischen Anbieter Alibaba (11,8%) und Xiaomi (7,0%). Apple sieht Canalys hingegen nicht unter den erfolgreichsten Herstellern.

grafik: canalys

Interessant ist auch die regionale Aufteilung: Während etwa die US-Markt ganz klar von Google und Amazon dominiert wird, spielen diese in China oder Südkorea keine Rolle. Hier nutzen lokale Anbieter geschickt, dass es sowohl Echo als auch Google Home in den dort dominierenden Sprachen bisher nicht gibt.

Globale Relevanz

Ein weiteres spannendes Detail der Zahlen von Canalys: Erstmals ist der Anteil der US-Verkäufe an den globalen Umsätzen mit smarten Lautsprechern auf unter 50 Prozent gesunken, es sind aktuell also vor allem die internationalen Absätze, die das – derzeit sehr starke – Wachstum dieser Sparte befeuern.

Genau dort sieht Canalys übrigens auch den Grund für den Führungswechsel bei smarten Lautsprechern: Google dränge geschickt in neue Märkte wie Indien, wo man auch mit lokalen Internetanbietern zusammenarbeitet, um ein Gesamtpaket zu schnüren. Zudem habe Google noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Viele lokale Händler sehen Amazon als ihren direkten Konkurrenten an, und würden demnach Google Home in ihren Shops priorisieren.

Disclaimer

Angemerkt sei, dass konkurrierende Marktforscher die aktuelle Situation anders beurteilen. So hatte Strategy Analytics unlängst behauptet, dass Amazon aktuell sehr wohl noch mehr Geräte verkauft als Google. Einig sind sich dabei aber alle, dass die beiden Unternehmen den Markt derzeit dominieren, wobei Google erheblich schneller wächst als Amazon.

Diesen Schwung will der Android-Hersteller übrigens noch weiter verstärken, im laufenden Jahr soll die internationale Verfügbarkeit von Home und Home Mini auf insgesamt mehr als 80 Länder ausgedehnt werden, ließ das Unternehmen unlängst im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O verkünden. (apo, 25.5.2018)