Netflix überholte kurz Disney als wertvollste Unterhaltungsfirma

Der Streamingdienst hat im vergangenen Jahr massiv an Wert zugelegt, obwohl die Firma "Geld verbrennt"

Ganz kurz war Netflix die Nummer Eins: Der Marktwert des Streaming-Anbieters stieg in den vergangenen Tagen auf über 151 Milliarden Dollar, womit der bisherige Platzhalter Disney am Donnerstag kurzzeitig überholt werden konnte. Am Ende des Tages schloss Disney bei 152,2 Milliarden Dollar ab, Netflix bei 151,8 Milliarden Dollar Marktwert, berichtet Bloomberg.

Das zeigt nicht nur, dass der Videostreamingdienst drastisch an Wert gewann – Ende 2014 lag dieser noch bei zwanzig Milliarden Dollar; sondern auch, dass Start-Ups auch in der Unterhaltungsindustrie zu althergebrachten Traditionskonzernen aufschließen.

Netflix: Wachstum statt Gewinn

Dabei besteht auch hier die Gefahr einer "Blase": Denn Netflix "verbrennt" Geld. Der Streamingservice gibt weit mehr aus, als er einnimmt. Den Investoren ist das aber egal, solange das Wachstum stimmt. Ähnliches ist etwa bei Fahrtenvermittler Uber oder Musikstreamingdienst Spotify zu beobachten.

Auch beim Umsatz hinkt Netflix den alten Platzhirschen deutlich hinterher. So soll Netflix heuer 16,1 Milliarden Dollar umsetzen, während etwa Comcast, der größte TV-Anbieter in den USA, vergangenes Jahr über 84,5 Milliarden Dollar umsetzte.

Eigener Streamingkanal

Disney reagiert auf den Konkurrenten, indem es sein Geschäftsmodell kopieren will. In den kommenden zwei Jahren soll ein neuer Disney-Streamingdienst starten, der mit Eigeninhalten punkten will. Die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg steht hoch, da Disney neben den klassischen Lizenzen auch "Star Wars" oder "Marvel" besitzt. (red, 25.5.2018)