Eine Weinwanderung vom Kremstal ins Kamptal

Im weiteren Verlauf bietet sich der Sauberg mit seinen Heurigen für einen Zwischenstopp an. Doch auch am Ziel der Wanderung gibt es für Weinliebhaber noch viel zu tun – retour geht’s vom Bahnhof Langenlois. (Margit und Dieter Kreuzhuber, 25.5.2018)

Sowohl das Krems- als auch das Kamptal sind für ihre ausgezeichneten Grünen Veltliner und Rieslinge bekannt. Hier findet man die mächtigsten Lössböden Mitteleuropas. Tagsüber ist es warm im Krems- und Kamptal, während es in der Nacht empfindlich kalt werden kann. Das hängt damit zusammen, dass das milde pannonische Klima mit dem raueren aus dem Weinviertel zusammentrifft. Die entstehenden Temperaturunterschiede sorgen zusammen mit den kalkhaltigen Lössböden für besonders aromatische und fruchtige Grüne Veltliner. Der Riesling gedeiht besonders gut auf Urgesteinsböden, die in einem Gürtel von Krems über Senftenberg bis nördlich von Langenlois aus den Lössanwehungen hervortreten.

In den vergangenen zehn Jahren haben wir gut 2.000 Kilometer in Weingärten zurückgelegt und etliche Paar Turnschuhe verschlissen. Warum? Wir lieben das Wandern und den Wein. Den Wein sogar so sehr, dass wir mehrere Lehrgänge an der Weinakademie besucht haben. Dieses Wissen und die schönsten Routen durch Weinregionen möchten wir nun weitergeben. Die hier vorgestellten Weinwanderungen wurden alle mehrfach von uns begangen, und sie sind immer mit Öffis erreichbar. Wir starten mit einer einfachen Tour von Rohrendorf nach Langenlois.

Service & Weintipps

Heurigen-Empfehlungen: Windhaber (Rohrendorf), Cobaneshof (Gobelsburg), Steinschaden (Sauberg), Schmid (Sauberg)

Weintipps: Im Umfeld der Wanderung gibt es zahlreiche Topwinzer, womit es nicht leichtfällt, hier eine Auswahl zu treffen. Fragt man Niki Moser, was das Besondere an seinem Weingut Sepp Moser in Rohrendorf ist, so erfährt man vom großen Artenreichtum in den biodynamisch bewirtschafteten Weingärten, von – ungiftigen – Äskulapnattern, die in den Lösswänden auf Zieseljagd gehen, von Falken und Bienenfressern, die dort brüten. Diese ungemeine Lebendigkeit spiegelt sich auch in den Weinen von Sepp Moser wieder, die darüber hinaus ein großes Lagerpotenzial aufweisen.

Nicht weit entfernt in Gedersdorf befindet sich im historischen Lesehof des Stiftes Admont aus dem 12. Jahrhundert das Bio-Weingut Mantlerhof, unter dessen Dächern derzeit die Schwalben ihre Nester bauen. Die Familie Mantler bewirtschaftet mit Herz und Seele ihre 15 ha Rebflächen. Neben den ausdrucksstarken Grünen Veltlinern und Rieslingen ist besonders der Rote Veltliner ein Steckenpferd des Weinguts.

Trotz bereits hervorragender Weine streben viele Winzer aus Langenlois eine noch höhere Qualität an. So versucht man im Weinkeller des Weingutes Jurtschitsch – bislang sehr erfolgreich − herauszufinden, welches unentdeckte Potenzial im Grünen Veltliner und Riesling noch steckt. Auch das Weingut Loimer stellt mit der Linie "Achtung" neben den ausgezeichneten Riedenweinen nun auch Naturweine her.

