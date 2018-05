Kunasek streicht inexistente Binnen-I-Order beim Bundesheer

Karlsson, die zu Jahresbeginn mit dem Antreten von Türkis-Blau ihre Tätigkeit als Gleichbehandlungsexpertin beim Militär aufgegeben hat, empfahl dem Verteidigungsressort einst nur geringfügige Änderungen im Sprachgebrauch: So sollten persönliche Bescheide und Schreiben an Soldatinnen entsprechend formuliert werden, also etwa mit der Anrede "Frau Doktor, et cetera" verfasst werden – wenn zum Beispiel ein entsprechender Titel gegeben wäre. Dazu regte die Ex- SPÖ -Politikerin an, Formulare durchzugendern – dass darin etwa "Der/Die VertragsnehmerIn" und Ähnliches exlizit angeführt werde. Und ebenfalls ein Anliegen von ihr: Die Heereshomepage – analog zur Polizei – mit möglichst neutralen Begriffen zu gestalten, damit sich Frauen wie Männer davon angesprochen fühlen.

IM WORTLAUT

Minister Kunaseks Anti-Binnen-I Erlass vom 23. April 2018

GZ S90100/6-S I/2018 (1)

Geschlechtergerechter Sprachgebrauch;

Durchführungsbestimmungen im BMLV;

Neufassung

Bezug

GZ 10.200/132-1.1/01

GZ 10.200/176-PräsA/2001

S90585/1-S I/2018

Auf Grund des Ministerratsbeschlusses vom 2. Mai 2001 betreffend die geschlechtergerechten Formulierungen in Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Formularen usw. wurden mit o.a Bezug 1 (berichtigt mit Bezug 2) Durchführungsbestimmungen für das BMLV erlassen.

In Abänderung dieser Durchführungsbestimmungen wird hinsichtlich der geschlechtergerechten Formulierungen in Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Formularen usw. für den gesamten Ressortbereich des BMLV angeordnet:

Amtliche Schriftstücke sind im Sinne des Art. 8 Abs. 1 B‑VG nach den orthographischen Regeln der Amtssprache zu verfassen; dabei ist im Speziellen dem Grundgedanken einer möglichst leichten Lesbarkeit Rechnung zu tragen. Zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter sind in erster Linie geschlechtsneutrale Bezeichnungen (zB "die Studierenden" oder –wie im Heeresgebührengesetz 2001 – "die Anspruchsberechtigten") vorzusehen.

In all jenen Fällen, in denen eine formelle sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter im Wege einer durchgehenden Verwendung geschlechtsneutraler Wendungen und Begriffe insbesondere aus sprachlichen oder vorschriftsökonomischen Gründen nicht in Betracht kommt (zB im Bereich des Vorschriftenwesens), so ist die Formalregelung mit dem Satz, "Die in dieser Rechtsvorschrift verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen", anzuwenden. In weiterer Folge ist ausschließlich das generische Maskulin zu verwenden.

Besonders wird darauf hingewiesen, dass das große I im Wortinneren (zB "StudentInnen") oder eine abgekürzte Nennung beider Geschlechter (zB "der/die Studierende") jedenfalls nicht anzuwenden sind!

Die oben unter Bezug 1 und 2 angeführten Erlässe werden mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt.