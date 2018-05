Lyon: Thiem-Match wegen Dunkelheit abgebrochen

Viertelfinale gegen Garcia-Lopez wird bei Satzgleichstand am Freitag fortgesetzt

Lyon – Dominic Thiem muss im Viertelfinale des mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turniers in Lyon am Freitag eine Zusatzschicht einlegen. Der topgesetzte Niederösterreicher glich am Donnerstagabend gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez nach einem 6:7(4) im ersten Satz mit einem zu Null gewonnenen Tiebreak nach Sätzen aus, ehe die Partie nach 2:11 Stunden wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste.

Thiem müsste im Falle eines Sieges am Freitag (Spielbeginn 13 Uhr) auch das Halbfinale bestreiten, da das Endspiel für Samstag angesetzt ist. Der mögliche Halbfinalgegner steht bereits fest. Der Serbe Dusan Lajovic hatte sich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 7:5,6:1 durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale treffen Lokalmatador Gilles Simon und Überraschungsmann Cameron Norrie aus Großbritannien aufeinander. Letzterer hatte überraschend den Weltranglisten-10. John Isner aus den USA geschlagen. Nach seinem ersten Viertelfinale steht der 22-jährige gebürtige Südafrikaner damit erstmals unter den letzten vier bei einem ATP-Turnier. (APA, 24.5. 2018)