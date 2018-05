Austria leiht ehemaligen Sturm-Mittelfeldmann Matic

28-jähriger Serbe kommt vom FC Kopenhagen

Wien – Die Wiener Austria hat am Donnerstag die Verpflichtung von Uros Matic vermeldet. Der 28-jährige Serbe kommt leihweise für ein Jahr vom FC Kopenhagen, nach dem Ende der kommenden Saison besitzt der Bundesliga-Siebente eine Kaufoption. Der zentrale Mittelfeldspieler war 2016 ein halbes Jahr bei Sturm Graz engagiert. Matic war im Sommer aus der holländischen Eredivise von NAC Breda nach Österreich gekommen.

Nach einer überaus starken Herbstsaison in Graz wechselte er bereits im Jänner zum dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen, wo er im Frühjahr als Stammspieler das Double holte. In der aktuellen Saison kam er mit Ausnahme der UEFA-Champions-League-Qualifikation und in der UEFA-Europa-League-Gruppenphase kaum mehr zum Einsatz.

"Wichtige Rolle"

Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt zeigte sich mit der Neuverpflichtung zufrieden. "Er wird in der neuen Austria-Mannschaft eine ganz wichtige Rolle spielen. Uros ist ein Spielführer und bringt sehr gute körperliche und technische Qualitäten mit, ist vor allem auch charakterlich top."

Trainer Thomas Letsch äußerte sich in der Aussendung ebenfalls positiv. "Wir haben mir Uros einen Spieler mit einer hohen Qualität dazugewonnen, der im Mittelfeld alle Positionen spielen kann, sehr laufstark, technisch stark, torgefährlich. Ich freue mich, dass wir mit ihm die Qualität in unserem Kader deutlich steigern konnten."

Matic bezeichnete die Austria als "Klub mit großer Tradition. Ich kann mich mit dem Plan hier sehr gut identifizieren und brenne jetzt schon auf den Saisonstart." (APA, red, 24.5. 2018)