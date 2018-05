Giro: Dumoulin halbiert Rückstand auf Yates

Spannendes Finish in der 101. Italien-Rundfahrt scheint garantiert – 18. Etappe an Außenseiter Schachmann – Konrad schiebt sich unter Top-Ten zurück

Prato Nevoso – Der deutsche Debütant Maximilian Schachmann hat am Donnerstag beim Giro d'Italia die 18. Etappe mit der Bergankunft in Prato Nevoso für sich entschieden. Es ist der größte Erfolg in der Karriere des Profis vom belgischen Team Quick Step-Floors. "Es ist einfach großartig, dass ich bei meiner ersten großen Rundfahrt eine Etappe gewonnen habe", sagte Schachmann.

In der Gesamtwertung erlitt Leader Simon Yates (Großbritannien/Mitchelton-Scott) einen Rückschlag, behauptete jedoch sein Rosa Trikot. Mit einer wirkungsvollen Attacke halbierte Titelverteidiger und Verfolger Tom Dumoulin (Niederlande/Sunweb) seinen Rückstand auf 28 Sekunden und landete zumindest einen Teilerfolg, die letzten Bergetappen versprechen nun große Spannung.

Dumoulin erreichte das Ziel mit dem Briten Chris Froome (Sky) an seiner Seite etwa elf Minuten hinter dem Tagessieger. Lange hatte wenig darauf hingedeutet, dass Yates in Schwierigkeiten kommen würde. Auf den letzten beiden Kilometern verlor er allerdings nach einer Attacke Froomes den Kontakt zu den anderen Favoriten, zeigte erstmals Schwächen.

Konrad auf Tuchfühlung mit den Stars

Famos schlug sich erneut Patrick Konrad (Bora) der knapp hinter den Stars mit einem Rückstand von 11:23 Minuten als 16. einkam. Der Österreicher schob sich im Gesamtklassement damit wieder auf Platz zehn nach vor. Georg Preidler (Bora) belegte Rang 32 (+ 13:10), der Oberösterreicher Felix Großschartner (Bora) fuhr als 66. mit 19:47 Minuten Rückstand ins Ziel.

Schachmann setzte sich nach 196 Kilometern im Alleingang durch, ließ am Ende des langen Schlussanstiegs seinen Rivalen Ruben Plaza (ESP) und Mattia Cattaneo (ITA) keine Chance. Eine rsprünglich 12-köpfige Spitzengruppe hatte zwischenzeitlich einen Maximalvorsprung von 16 Minuten auf das Feld herausgeholt. Der 24-Jährige, der zu Giro-Beginn einige Tage das Weiße Trikot für den besten Jungprofi getragen hatte, fährt erst seine zweite Saison als Profi.

Noch zweimal in die Berge

Am Freitag und Samstag fällt die Entscheidung um den Gesamtsieg. Zunächst folgt die offizielle Königsetappe über den Colle delle Finestre mit einem längeren Abschnitt auf einer Schotterpiste und der Bergankunft in Bardonecchia nach 184 km. Einen Tag später stehen nochmals drei Bergwertungen der ersten Kategorie auf dem Programm. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Rom. (sid, red, 24.5. 2018)

Ergebnisse der 18. Etappe über 196 km von Abbiategrasso nach Prato Nevoso:

1. Maximilian Schachmann (GER) Quick-Step 4:55:42 Stunden – 2. Ruben Plaza (ESP) Israel Cycling Academy 0:10 zurück – 3. Mattia Cattaneo (ITA) Androni Giocattoli 0:16 – 4. Christoph Pfingsten (GER) Bora 1:10 – 5. Marco Marcato (ITA) UAE Team Emirates 1:26 – 6. Michael Mörköv (DEN) Quick-Step 1:36 – 7. Wjatscheslaw Kusnetzow (RUS) Katjuscha-Alpecin 1:52 – 8. Jos Van Emden (NED) Lotto NL-Jumbo 3:22 – 9. Alex Turrin (ITA) Wilier Triestina 3:29 – 10. Davide Ballerini (ITA) Androni Giocattoli 5:09.

Weiter: 12. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain 11:03 – 13. Tom Dumoulin (NED) Sunweb – 14. Chris Froome (GBR) Sky beide gleiche Zeit – 16. Patrick Konrad (AUT) Bora 11:23 – 20. Simon Yates (GBR) Mitchleton 11:31 – 24. Thibaut Pinot (FRA) Groupama 11:36 – 32. Georg Preidler (AUT) Groupama 13:10 – 66. Felix Großschartner (AUT) Groupama 19:47

Gesamtwertung:

1. Yates 75:06:24 Stunden – 2. Dumoulin 0:28 zurück – 3. Pozzovivo 2:43 – 4. Froome 3:22 – 5. Pinot 4:24 – 6. Miguel Angel Lopez (COL) Astana 4:54 – 7. Rohan Dennis (AUS) BMC 5:09 – 8. Pello Bilbao (ESP) Astana 5:54 – 9. Richard Carapaz (ECU) Movistar 5:59 – 10. Konrad 7:05.

Weiter: 25. Preidler 37:32 – 35. Großschartner 1:00:16