Ökonom Fortis: "Italiens Euro-Austritt wäre rein politische Entscheidung"

Der Wirtschaftsberater mehrerer italienischer Regierungen von Berlusconi bis Renzi glaubt nicht an die Finanzierbarkeit des aktuellen Regierungsprogramms

STANDARD: Das Wahlprogramm der künftigen italienischen Regierung kostet laut Prognosen namhafter Wirtschaftsinstitute 100 bis 140 Milliarden Euro. Wie kann dies die Realwirtschaft verkraften?

Fortis: Es würde schon Milliarden kosten, sollte die Regierung auch nur einige wenige ihrer Wahlversprechen einhalten. Vor einem Jahr, als im Staatshaushalt drei bis vier Milliarden Euro fehlten, um den Forderungen der EU nachzukommen, schien dies schon ein unüberwindbares Problem. Meiner Ansicht nach wird die Diskrepanz zwischen Wahlversprechen und Umsetzung der Pläne enorm sein.

STANDARD: Ist der Fiskalpakt respektive der Abbau der Neuverschuldung in Gefahr?

Fortis: Italien kann die Zinsen der Staatsschulden trotz des im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohen Primärüberschusses nicht voll bezahlen. Die Wirtschaftsleistung müsste sich jährlich um zwei Prozent erhöhen, damit es zu einem effektiven Schuldenabbau kommt. Ich sehe keinerlei Wachstumssignale. Verschiedene Maßnahmen der Regierungen Renzi/Gentiloni haben Italiens Wirtschaft wieder in Schwung gebracht. Sie steht heute wesentlich besser da als in der Krise 2010/11. Italien weist weltweit den fünftgrößten Überschuss im Außenhandel aus. Der private Konsum und die privaten Investitionen konnten in den vergangenen zwei Jahren angekurbelt werden. Einzig die öffentlichen Investitionen treten noch auf der Stelle.

STANDARD: Welche Folgen würden der Stopp großer Infrastrukturprojekte – Gasleitung durch Apulien, Schnellbahn Turin–Lyon – haben?

Fortis: Sollten diese beiden Projekte tatsächlich gestoppt, das Stahlwerk Ilva geschlossen und Alitalia verstaatlicht werden, würden nicht nur zig Milliarden bereits investierter Euro, sondern auch die Glaubwürdigkeit Italiens bei Investoren verloren gehen.

STANDARD: Sie waren Berater von vier Regierungen, von Berlusconi bis Renzi. Wo sehen Sie den Unterschied zur gegenwärtig geplanten Regierung?

Fortis: Vor allem die vergangenen zwei Regierungen haben einen Modus vivendi zwischen Flexibilität und Wachstum gefunden. Derzeit ist nicht gewiss, ob mehr Flexibilität oder andere Lösungen angestrebt werden.

STANDARD: In diesen Tagen wird immer wieder der Name von Paolo Savona als möglicher Wirtschaftsminister genannt. Würde seine Ernennung den Austritt Italiens aus dem Euro bedeuten?

Fortis: Keineswegs. Darüber entscheidet nicht der Wirtschaftsminister, sondern die beiden "Großaktionäre" der Regierung, Matteo Salvini und Luigi Di Maio. Es handelt sich um eine rein politische Entscheidung. Für mich wäre die Ernennung Savonas vorrangig ein Signal, um im In- und im Ausland Euroskepsis zu demonstrieren.

STANDARD: Hat Präsident Sergio Mattarella gut daran getan, Giuseppe Conte mit der Regierungsbildung zu beauftragen?

Fortis: Zweifellos. Er hat sich bemüht, im Rahmen der Verfassung zu handeln. Ein politisches Chaos mit dem derzeitigen Ausmaß hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Mattarella versucht, die Chaossituation so schnell wie möglich zu lösen. (Thesy Kness-Bastaroli, 25.5.2018)