IAEA: Iran hält sich weiter an Atomabkommen

Wien – Der Iran hält die Auflagen des von den USA gekündigten Atomabkommens nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien weiterhin ein. Das teilte die IAEA am Donnerstag in Wien mit.

Der Iran hatte Mitte Juli 2015 das Atomabkommen mit den fünf UNO-Veto-Mächten – USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – sowie Deutschland in Wien geschlossen. Anfang 2016 trat es in Kraft. Das Abkommen sieht vor, dass der Iran für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch beschränkt, um keine Atomwaffe bauen zu können. Dafür wurde die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht gestellt. Die USA sind 2018 aus der Vereinbarung ausgestiegen. (APA, 24.5.2018)