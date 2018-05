USA: Verkäufe bestehender Häuser fielen deutlich stärker als erwartet

Im April Rückgang um 2,5 Prozent gegenüber Monat davor

Washington – In den USA ist die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser im April deutlich stärker gefallen als erwartet. Im Vergleich zum Monat davor seien die Zahl um 2,5 Prozent gesunken, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte.

Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet. Im März waren die Verkäufe noch um 1,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen.

Auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) wurden im April 5,46 Millionen Häuser verkauft. Erwartet worden waren 5,55 Millionen Häuser. (APA, 24.5.2018)