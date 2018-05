Tirol zieht erfolgreiche Winterbilanz

Schneereicher Winter sowie günstige Ferienkonstellation brachten Plus bei Nächtigungen und Ankünften. Kletter- und Rad-WM sorgen für Impulse in der kommenden Sommersaison

Innsbruck – Der Tiroler Tourismus zieht nach einem Bilderbuchwinter zufrieden Bilanz. Dank "geschlossener Schneedecke von November bis April" sind sowohl Nächtigungen (27,6 Millionen) als auch Ankünfte (6,2 Millionen) wieder deutlich gestiegen. Vor allem am deutschen Kernmarkt lag man in beiden Bereichen bei einem Plus von über fünf Prozent. Die nördlichen Nachbarn machen mit über drei Millionen Ankünften mehr als die Hälfte aller ausländischen Gäste aus. Auf Platz zwei folgen deutlich dahinter die Niederlande und auf Platz drei die Schweiz und Liechtenstein.

Wichtigster Markt im Umkreis von 1.000 Kilometern

Das beweise einmal mehr, so Tirol-Werbung-Geschäftsführer Josef Margreiter, dass der wichtigste Markt für den Tiroler Tourismus im Umkreis zwischen 500 und 1.000 Kilometern liege. Erfreulich sei zudem, dass auch die einheimischen Gäste erneut zulegten, vor allem die Tiroler selbst. Tourismusreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) betonte, dass man gemäß einer Berechnung des Management Centers Innsbruck (MCI) von einer Bruttowertschöpfung von rund 2,5 Milliarden Euro im vergangenen Winter ausgehen könne.

Gerade die Wertschöpfung ist jener Parameter, auf den man im Tiroler Tourismus besonders achtet. Denn trotz stetig steigender Nächtigungs- und Ankunftszahlen blieb man bei der Wertschöpfung zumeist hinter den Erwartungen zurück. Mittlerweile, so Platter und Margreiter unisono, sei man hier auf dem Weg der Besserung. Das ist insofern von Bedeutung, als man vom Gästeaufkommen her am Plafond angelangt sei, so Tirol-Werber Margreiter: "In Zukunft ist ein Wachstum im Volumen unwahrscheinlich." Das zeichne sich auch bei der Infrastruktur ab. So habe die absolute Zahl der Lifte seit 1985 um ein Viertel abgenommen. Wobei anzumerken ist, dass zugleich die Beförderungskapazitäten bestehender Anlagen deutlich erhöht wurden.

Russischer Markt erholt sich

Hinsichtlich gesteigerter Wertschöpfung sei die Erholung des russischen Marktes (plus acht Prozent bei den Übernachtungen) erfreulich, erklärte Margreiter: "Diese Gäste liegen bei den Tagesausgaben deutlich über allen anderen." Auch wenn die Russen insgesamt mit rund 350.000 Ankünften eine vergleichsweise überschaubare Gästeschicht bleiben. Wenig Hoffnung setzt man wiederum auf China. Dies sei kein Markt für den Wintertourismus, so Margreiter.

Auch der Arbeitsplatz Tourismus wurde kurz beleuchtet. Durchschnittlich beschäftigt die Branche in Tirol jeden Winter 33.000 Mitarbeiter. Zu Spitzenzeiten sogar bis zu 54.000, erklärte Josef Hackl, Spartenobmann der Tiroler Wirtschaftskammer. Die Unternehmer beklagen jedoch, dass die Kosten für Personal in den vergangenen zwei Jahren um rund sieben Prozent gestiegen seien: "Eine Arbeitsstunde im Tourismus kostet uns heute zwischen 18 und 20 Euro." Grund dafür seien das neue Lohn- und Sozialdumpinggesetz sowie unkonsumierte Ruhezeiten.

Wenig Selbstkritik in der Branche

Der Branche fehle es überdies an Facharbeitskräften, beklagt Hackl. Fragen nach der Attraktivität des Arbeitsplatzes Tourismus werden aber eher umschifft. Zwar räumt auch der Spartenobmann ein, dass gut die Hälfte aller Absolventen heimischer Tourismusschulen die Branche wechseln. Den Grund dafür sieht er aber nicht in den Arbeitsbedingungen.

Immerhin wird der Tourismus in Tirol immer mehr zum Ganzjahresarbeitsplatz. So fallen mittlerweile 44 Prozent aller Nächtigungen auf die Sommersaison. Auch heuer erwartet man wieder Zuwächse. Dafür sollen vor allem Großereignisse wie die Kletter- und Straßenrad-Weltmeisterschaft sorgen, die beide im September in Tirol stattfinden. Durch derartige Events soll die Bekanntheit der Marke Tirol weiter gesteigert und neue Gäste gewonnen werden.

Weltmeisterschaften als Impulse für Sommer

Esther Wilhelm, die Kommunikationsleiterin der Rad-WM, und Michael Schöpf, Geschäftsführer der Kletter-WM, weisen auf die weltweite Aufmerksamkeit hin, die beide Veranstaltungen für den Standort Tirol gerieren. Bis zu 250 Millionen TV-Zuseher und rund eine halbe Million Fans direkt an der Strecke werden etwa für die Rad-WM erwartet. Die Kletter-WM wird in 131 Ländern über den TV-Schirm flimmern. Wilhelm erklärt, warum diese Zuseherzahlen aus touristischer Sicht von Bedeutung seien: "Studien haben gezeigt, dass 61 Prozent der TV-Zuseher bei der Tour de France nicht wegen des Sports, sondern der schönen Landschaft vorm Fernseher sitzen."

Dass es bei der Rad-WM zuletzt noch große Lücken im Budget gegeben hat, beunruhigt die Veranstalter nicht. "Noch laufen die Verhandlungen mit den Sponsoren, und wir sind zuversichtlich, sehr nah an das Zielbudget heranzukommen. Man müsse den nachhaltigen Wert derartiger Events mitbedenken, sagen Wilhelm und Schöpf. So seien dank des neuen Fokus auf Radsport mittlerweile erste Betriebsansiedelungen zu verzeichnen. Der neuseeländische Sporttextilproduzent Mons Royal habe Innsbruck deshalb als neue Europazentrale gewählt. Aufseiten der Kletterer verweist man auf Black Diamond, der nun ebenfalls einen Hauptsitz in der Tiroler Landeshauptstadt unterhält und Hauptsponsor der WM ist. (Steffen Arora, 24.5.2018)