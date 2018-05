US-Präsident Trump sagt Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ab

Treffen war für Mitte Juni in Singapur geplant. Trump droht in einem Brief an Nordkorea mit "massiven und mächtigen" Nuklearkapazitäten

US-Präsident Donald Trump hat das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un abgesagt. Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Diktator war für Mitte Juni in Singapur geplant.

"Aufgrund der jüngsten Feindseligkeiten, die in Ihren Stellungnahmen gezeigt wurden, denke ich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unangebracht wäre, dieses Treffen abzuhalten", schrieb Trump in einem Brief an den nordkoreanischen Diktator. Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen und bedankte sich für die Freilassung amerikanischer Staatsbürger aus nordkoreanischer Haft.

"Sie sprechen über ihre nuklearen Kapazitäten, aber unsere sind so massiv und mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie eingesetzt werden", droht der US-Präsident in dem Brief weiter.

Tunnel gesprengt

Nordkorea hatte am Donnerstag Tunnel auf dem Atomtestgelände Punggye Ri unbrauchbar gemacht. Allerdings wirft der isolierte Staat den USA vor, einseitig auf den Verzicht auf Atomwaffen in Nordkorea zu pochen. (red, 24.5.2018)