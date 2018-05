Gatterer-Preis für "Falter"-Reportage über Obdachlosen

Freie Journalistin Nina Strasser erhielt mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung

Wien/Sexten – Der Claus-Gatterer-Preis 2018 für sozial engagierten Journalismus ist an Nina Strasser verliehen worden. Die freie Journalistin hat ein Jahr lang einen Obdachlosen begleitet und daraus eine Reportage für die Wiener Wochenzeitung "Falter" gestaltet. Verliehen wurde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstag in der italienischen Gemeinde Sexten in Südtirol, in der Gatterer geboren wurde.

Neben der Salzburgerin Strasser wurde auch der in Linz geborene ORF-Redakteur Jürgen Pettinger ausgezeichnet. Er erhielt eine ehrende Anerkennung für sein Radiofeature "Mit einem Warmen kein Pardon – Der Fall Franz Doms", das das Schicksal eines Homosexuellen in der Nazizeit schildert. Der Beitrag war in den Ö1-"Hörbildern" zu hören. (APA, 24.5.2018)