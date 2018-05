Wenn Sie Bürgermeister von Wien wären, was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Was braucht Wien, um auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt zu sein? Nehmen Sie Platz im Bürgermeistersessel und beteiligen Sie sich am Gedankenexperiment der STANDARD-Community!

Stadtplanung, Sicherheitskonzepte, Verwaltung der Stadt, Verkehrskonzepte, Wohnbau – es gibt viel zu tun für den künftigen Bürgermeister von Wien. Auch wenn Wien die Liste der lebenswertesten Städte anführt, muss an dieser hohen Lebensqualität immer wieder gearbeitet werden. Die Herausforderungen, vor der eine Stadt wie Wien steht, ändern sich auch im Laufe der Zeit. Für viele Bewohner sind etwa die steigenden Wohnungspreise zu einer großen finanziellen Hürde geworden.

Nun hat der langjährige Bürgermeister Michael Häupl die politische Bühne verlassen, und Michael Ludwig übernimmt das Amt – so die Realität. In einem Gedankenexperiment nimmt die STANDARD-Community im Bürgermeistersessel Platz und legt ihren politischen Plan für Wien im Forum vor.

Das Gedankenexperiment

Angenommen, nicht Ludwig steht an Wiens Spitze, sondern Sie. Was wäre eine Ihrer ersten Amtshandlungen für die Stadt? Was würden Sie als Bürgermeister oder Bürgermeisterin als wichtigsten Punkt auf Ihrer politischen Agenda ansehen und warum? (haju, 24.5.2018)