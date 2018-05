Google Lens: Echtzeit-Bild- und Texterkennung ist nun verfügbar

Softwarehersteller setzt vor zwei Wochen gegebenes Versprechen um

Eine Art Suchmaschine für die Realität soll Google Lens einmal werden, so zumindest das Versprechen des Softwareherstellers. Doch der bisherige Status der smarten Bilderkennung war von diesem Ziel noch weit entfernt, mit einem aktuellen Update macht man jetzt aber einen wichtigen Fortschritt in diese Richtung.

Echtzeit

Google Lens bietet ab sofort eine Echtzeit-Bildanalyse, der Rollout des vor zwei Wochen im Rahmen der Google I/O vorgestellten Features hat vor kurzem begonnen. Musste bisher ein Foto gemacht und nachträglich analysiert werden, kann nun einfach die Kamera durch die Gegend bewegt werden, und der Google Assistant markiert Punkte zu denen er Metainformationen liefern kann. Das Ganze funktioniert sowohl mit Alltagsgegenständen als auch mit Sehenswürdigkeiten oder Barcodes.

Mit der Live-Erkennung gehen aber auch zusätzliche Features einher. So kann nun etwa direkt Text aus dem Realbild kopiert werden. Zudem versucht Lens den Stil eines Objekts zu erkennen, und ähnliche Produkte anzubieten. Auch optisch wurde die Software überarbeitet.

Ausprobiert

In einem Kurztest zeigen sich aber auch die Beschränkungen des aktuellen Systems. So ist die Erkennung derzeit noch eher langsam – jedenfalls deutlich langsamer als ursprünglich von Google vorgezeigt. Auch in Hinblick auf die Treffsicherheit gibt es noch einigen Verbesserungsbedarf.

Wie von Google gewohnt, kann es einige Zeit dauern, bis die neuen Features bei allen Usern angekommen sind. Das Unternehmen liefert diese dabei offenbar nicht über eine neue App-Version aus, sondern nimmt die Aktivierung serverseitig vor, insofern können die User auch keinen Einfluss auf diesen Prozess nehmen. (apo, 24.5.2018)