Medizinisches Cannabis könnte in Frankreich legalisiert werden

Gesundheitsministerin Buzyn will Debatte anstoßen

Paris – In Frankreich könnte die medizinische Nutzung von Cannabis laut Regierungsangaben legalisiert werden. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn sagte dem Radiosender France Inter am Donnerstag: "Es gibt keinen Grund, Cannabis als Medikament auszuschließen, nur weil es Cannabis ist." Auf die Frage, ob medizinisches Cannabis in Frankreich legalisiert werde, antwortete sie: "Das könnte passieren."

Sie habe die für die Medikamentenentwicklung Verantwortlichen gebeten, sie über den aktuellen Wissensstand zu dem Thema zu informieren, erklärte Buzyn. Sie wolle damit die Debatte anstoßen. Cannabis ist laut der Ministerin womöglich interessant für verschiedene Arten der Schmerztherapie.

Bereits rund ein Dutzend EU-Länder hat Cannabis zu medizinischen Zwecken legalisiert. Frankreich hatte EU-weit lange eines der restriktivsten Gesetze. Im Jänner hatte das Innenministerium angekündigt, dass Konsumenten künftig nicht mehr unbedingt eine Haftstrafe droht, sondern nur noch ein Bußgeld. (APA, AFP, 24.5.2018)