"Hyperreality"-Festival: Jung an Tagen und alt nach den Nächten

Die Zeitgenossenschaft vermittelnde Clubbing-Schiene startet am Donnerstag in einer aufgelassenen Sargfabrik in Wien-Liesing

2017 veröffentlichte der venezolanische Elektronikproduzent Alejandro Ghersi mit seiner schlicht "Arca" betitelten aktuellen Soloarbeit ein Album des Jahres. Darauf zu hören: Kranke, verzerrte und deformierte Kirchenliedmelodien, die in die strenge Kammer getrieben werden, um dort mit ruppigen und gebrochenen Rhythmen sowie kalten, klirrenden synthetischen Sounds ordentlich durchgewalkt zu werden. Dazu singt Arca mit heller Kopfstimme Devianztexte wie "Tócame de primera vez/ Mátame una y otra vez – Berühre mich das erste Mal/ Töte mich wieder und wieder". Dazu setzt es live mitunter ziemlich drastische schwule SM-Videos.

Wie eine Beyoncé mit Reitpeitsche klingt auch die junge US-Sängerin Kelela Mizanekristos auf ihrem unter Mitwirkung Arcas ebenfalls 2017 veröffentlichten Debüt "Take Me Apart". Hier sorgt Arca dafür, dass man sich im üblichen edlen und nach teurem Schaumwein klingenden Rhythm 'n' Blues nicht zu sehr wie auf einer Fête blanche am Wörthersee fühlt, sondern die Kontaktanzeigen auch einmal hinsichtlich Lack und Leder durchforstet. Die Bässe wobbeln und wummern, die Synthesizer gleißen und schneiden tief ins Fleisch. Es klingt nach Hitparade, wird aber nie auf Ö3 gespielt werden, weil es hinter all dem Glamour einfach auch immer krank aus den Boxen dröhnt.

Arca und Kelela sind die großen Stars beim am Donnerstag startenden Clubbing-Festival "Hyperreality", einer längst ausverkauften dreitägigen Nebenschiene der Wiener Festwochen, die heuer in einer aufgelassenen Sargfabrik in Wien-Liesing über die Bühne gehen wird.

Nach den regulär, allerdings durchweg mit Klappcomputer ab 20 Uhr bestrittenen Konzerten von Arca am Donnerstag und Kelela am Freitag (unter anderen sind auch noch der Wiener Techno-Jungstar Jung an Tagen und das queere südafrikanische Duo FAKA dabei) geht es an diversen DJ-Budeln ordnungsgemäß zwischen House und Techno und dünn machenden Drogen zu. Wer die Nächte durchhält, kann dann ab 7 Uhr seine Wohnung bei Tageslicht suchen. (Christian Schachinger, 24.5.2018)