Snapdragon 710: Mehr Power für Mittelklasse-Smartphones

Neuer Prozessor von Qualcomm verspricht Performance auf Fast-Flaggschiff-Niveau

Der Prozessorhersteller Qualcomm diversifiziert sein Angebot an Smartphone-Prozessoren. Mit dem Snapdragon 710 hat das Unternehmen nun den ersten Chip der 700er-Reihe vorgestellt, deren Performance fast schon an aktuelle Flaggschiffe herankommen soll, aber deutlich günstiger zu haben sein soll.

Aufbau

Der Snapdragon 710 zeichnet sich durch zwei Kryo 360 Gold Cores aus, die mit maximal 2,2 GHz getaktet sind. Parallel dazu gibt es aber auch zwei Kryo 360 Silver Cores mit bis zu 1,7 GHz, die auf geringen Stromverbrauch ausgelegt sind. Ebenfalls enthalten sind eine Adreno 616 Grafikeinheit, die mit bis zu 750 MHz getaktet wird, sowie ein X15 LTE-Modem mit Datenübertragungsraten von bis zu 188 Mbit/s und ein Spectra 250 Bildverarbeitungesprozessor.

grafik: qualcomm

Diese Kombination soll in einigen Bereichen erheblich flotter sein als der aktuell stärkste Mittelklasse-Chip von Qualcomm – der Snapdragon 660. So verspricht der Snapdragon 710 etwa eine fast doppelt so hohe Performance bei KI-Aufgaben, auch wenn der aktuelle Top-Chip, der Snapdragon 845, in dieser Hinsicht natürlich noch einmal flotter ist.

Einordnung

Auch das Modem reiht sich in der Leistungsfähigkeit zwischen 600er und 800er-Reihe ein. Zudem ist der Snapdragon 710 der erste SoC außerhalb der 800er-Reihe, der 4K-HDR-Support und 10-Bit-Farbtiefe bietet. In Hinblick auf die reine CPU-Performance halten sich die Gewinne gegenüber dem Snapdragon 660 hingegen in engeren Grenzen, Qualcomm verspricht hier eine Steigerung um 20 Prozent.

Smartphone mit dem Snapdragon 710 wurden bisher noch nicht angekündigt. Es ist aber davon auszugehen, dass schon bald die ersten Geräte mit dem Chip auf den Markt kommen. (red, 24.5.2018)